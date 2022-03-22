Необходимо удержать врага в районах Бучи и Гостомеля и не дать пойти на Киев – Павлюк

Нужно удержать оккупантов в районе Бучи и Гостомели и лишить врага возможности наступить на Киев с той стороны.
Об этом сообщил руководитель Киевской областной Военной администрации Александр Павлюк в интервью Радио Свобода.
– Под оккупацией – что Буча, что Гостомель, что весь регион, там пока никаких действий мы делать не можем, – сказал Павлюк.
Павлюк добавил, что необходимо удержать противника в попытках перейти реку Ирпень и начать наступление на Киев.
Пока потенциал не позволяет ВСУ перейти к наступательным действиям в этом направлении. Наступление происходит только локально.
– Мы наращиваем потенциал, а у врага он уменьшается, – отметил Павлюк.