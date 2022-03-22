Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleШоу-бизнесСпортМненияПоддержать Факты ICTVВживуюСпецтемыВидео
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 26 день войны
Убили Убили
115 детей
Ранили Ранили
>140 детей
Убили Убили
> 925 (ООН) взрослых
Факты / Украина / Общество

Необходимо удержать врага в районах Бучи и Гостомеля и не дать пойти на Киев – Павлюк

Владислава Ткаченко Редакторка сайта
Необходимо удержать врага в районах Бучи и Гостомеля и не дать пойти на Киев – Павлюк

Нужно удержать оккупантов в районе Бучи и Гостомели и лишить врага возможности наступить на Киев с той стороны.

Об этом сообщил руководитель Киевской областной Военной администрации Александр Павлюк в интервью Радио Свобода.

– Под оккупацией – что Буча, что Гостомель, что весь регион, там пока никаких действий мы делать не можем, – сказал Павлюк.

Павлюк добавил, что необходимо удержать противника в попытках перейти реку Ирпень и начать наступление на Киев.

Пока потенциал не позволяет ВСУ перейти к наступательным действиям в этом направлении. Наступление происходит только локально.

– Мы наращиваем потенциал, а у врага он уменьшается, – отметил Павлюк.

Читайте
РФ имеет значительные проблемы с техническо-материальным обеспечением - Институт изучения войны

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка