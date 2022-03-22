Необхідно втримати ворога в районах Бучі та Гостомеля і не дати піти на Київ – Павлюк

Потрібно втримати окупантів в районі Бучі та Гостомелі та позбавити ворога можливості наступити на Київ з того боку.

Про це повідомив керівник Київської обласної Військової адміністрації Олександр Павлюк в інтерв’ю Радіо Свобода.

– Під окупацією – що Буча, що Гостомель, що весь регіон, там поки ніяких дій ми робити не можемо, – сказав Павлюк.

Павлюк додав, що необхідно втримати противника у його спробах перейти річку Ірпінь та почати наступ на Київ.

Поки потенціал не дає можливості ЗСУ перейти до наступальних дій у цьому напрямку. Наступ відбувається лише локально.