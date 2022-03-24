Двое защитников сражаются против 10 самолетов: украинский летчик об уничтожении российских войск

Украинский летчик в интервью иностранным СМИ рассказал, как уничтожает ракеты и вражеские самолеты в небе. Чтобы победить агрессию Российской Федерации, Украине нужно дополнительное оружие, например, переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger.

На условиях анонимности он рассказал о работе украинских защитников в воздухе, сбивающих российские самолеты и закрывающих наше небо.

— Многие российские летчики отказываются воевать, потому что мы их сбиваем, — утверждает украинский летчик.

Для победы Украины нужно больше, чем системы ближнего действия, такие как Stinger, сказал он о запускаемых с плеча зенитных ракетах. По мнению летчика, тактика российских самолетов постоянно меняется, а сейчас в большинстве случаев они летают на высоте около 15 км.

По его словам, некоторые действия, которые украинские летчики применяют в воздушном поле боя, являются результатом военных учений с США и другими странами-союзниками НАТО.

— Несколько лет назад состоялись учения Чистое небо в Украине. Мы использовали самолеты F-15 и F-16. Тогда мы разработали тактику для сдерживания истребителей. Я могу сказать вам, что некоторые из этих тактик действительно работают, – подчеркнул он.

Успех военных действий заключается в стратегии и пилотах, начинающих ее использовать на практике.

– Я бы не сказал, что уровень подготовки российских пилотов очень высок. С тех пор как наши иностранные партнеры начали направлять нам средства противовоздушной обороны разных типов, мы стали увереннее в воздухе. Многие российские летчики сейчас отказываются воевать, потому что боятся, — добавляет он.

Пока ждут дополнительного оборудования НАТО, украинские летчики продолжают оставаться аутсайдерами в битве за наше небо.

– Не следует исключать боевой дух и героизм. У россиян такого нет. Иногда два наших летчика сражаются против 10 самолетов. Они вылетают с билетом в один конец, понимают, что возможно умрут, — отметил он.

Украинский летчик подчеркнул, что у наших граждан сильный дух, с помощью которого мы будем защищать наши города и населенные пункты. По его мнению, украинцы будут бороться до конца за победу.