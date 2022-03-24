Украина хочет обменять российских моряков на военных с острова Змеиный — Верещук

Правительство Украины надеется в ближайшее время вернуть пленных украинских военных с острова Змеиный. Наших воинов хотят обменять на российских моряков.

Министр реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук подчеркнула, что Украина спасла 11 моряков РФ, которых хотят отдать для освобождения из плена наших людей.

– Они (Россия, – Ред.) изъявили желание забрать своих моряков, которых спасли. Они тонули в Черном море. И я надеюсь, что мы в ближайшее время их уберем. Но дело в том, что там не только моряки. Как оказалось, 92 человека, которых они захватили в плен, — отметила Верещук.

Вице-премьер рассказала об обращении к ней уполномоченной по правам человека в Российской Федерации Татьяны Москальковой о возможности паритетного обмена: моряков на моряков, водителей на водителей и так далее.

– Я говорю: хорошо, но скажите мне, пожалуйста, а кого нам менять на наших городских голов, которых захватили оккупанты в плен? Нам нужно также привлекать ваших гражданских? Что нам делать, если вы говорите о паритетном обмене? Военнопленные имеют свой порядок обмена, — подчеркнула Верещук.

Источник: Суспільне