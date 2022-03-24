Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleНикогда сноваВживуюВидеоПоддержать
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 28 день войны
Убили Убили
121 детей
Ранили Ранили
>167 детей
Убили (данные ООН) Убили (данные ООН)
> 925 взрослых
Факты / Украина

Украина хочет обменять российских моряков на военных с острова Змеиный — Верещук

Юля Захарченко редактор ленты
Ірина Верещук

Правительство Украины надеется в ближайшее время вернуть пленных украинских военных с острова Змеиный. Наших воинов хотят обменять на российских моряков.

Министр реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук подчеркнула, что Украина спасла 11 моряков РФ, которых хотят отдать для освобождения из плена наших людей.

– Они (Россия, – Ред.) изъявили желание забрать своих моряков, которых спасли. Они тонули в Черном море. И я надеюсь, что мы в ближайшее время их уберем. Но дело в том, что там не только моряки. Как оказалось, 92 человека, которых они захватили в плен, — отметила Верещук.

Вице-премьер рассказала об обращении к ней уполномоченной по правам человека в Российской Федерации Татьяны Москальковой о возможности паритетного обмена: моряков на моряков, водителей на водителей и так далее.

– Я говорю: хорошо, но скажите мне, пожалуйста, а кого нам менять на наших городских голов, которых захватили оккупанты в плен? Нам нужно также привлекать ваших гражданских? Что нам делать, если вы говорите о паритетном обмене? Военнопленные имеют свой порядок обмена, — подчеркнула Верещук.

Читайте
Обстрелы Мариуполя и Пущи-Водицы: в Генштабе ВСУ рассказали о провалах российской армии

Источник: Суспільне

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!

Фото: Офис президента

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка