Двоє захисників б’ються проти 10 літаків: український льотчик про знищення російських військ

Український льотчик в інтерв’ю іноземним ЗМІ розповів, як знищує ракети та ворожі літаки у небі. Щоб перемогти агресію Російської Федерації, Україні потрібна додаткова зброя, наприклад, переносні зенітно-ракетні комплекси Stinger.

На умовах анонімності він розповів про роботу українських захисників у повітрі, які збивають російські літаки та закривають наше небо.

– Багато російських льотчиків відмовляються воювати, бо ми їх збиваємо, — стверджує український льотчик.

Для перемоги України потрібно більше, ніж системи ближньої дії, такі як Stinger, сказав він про зенітні ракети, що запускаються з плеча. На думку льотчика, тактика російських літаків постійно змінюється, а зараз у більшості випадків вони літають на висоті близько 15 км.

За його словами, деякі дії, які українські льотчики застосовують повітряному полі бою, є результатом військових навчань з США та іншими країнами-союзниками НАТО.

– Декілька років тому відбулися навчання Чисте небо в Україні. Ми користувалися літаками F-15 та F-16. Тоді ми розробили певну тактику для стримування винищувачів. Я можу сказати вам, що деякі з цих тактик дійсно працюють, – наголосив він.

Успіх військових дій полягає у стратегії та пілотах, які починають її використовувати на практиці.

– Я б не сказав, що рівень підготовки російських пілотів дуже високий. Відколи наші іноземні партнери почали надсилати нам засоби протиповітряної оборони різних типів, ми стали впевненішими в повітрі. Багато російських льотчиків зараз відмовляються воювати, бо бояться, — додає він.

Поки чекають на додаткове обладнання НАТО, українські льотчики продовжують залишатися аутсайдерами у битві за наше небо.

– Не слід виключати бойовий дух і героїзм. У росіян такого немає. Іноді двоє наших льотчиків б’ються проти 10 літаків. Вони вилітають з квитком в один кінець, розуміють, що можливо помруть, – зазначив він.

Український льотчик наголосив, що наші громадяни мають сильний дух, за допомогою якого ми захищатимемо наші міста та населені пункти. На його думку, українці боротимуться до кінця за перемогу.