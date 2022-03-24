Украинский снайпер ликвидировал тестя террориста Гиркина

На востоке Украины был убит тесть террориста Игоря Гиркина.

Сергей Светленко — тесть Гиркина воевал за оккупантов на Донбассе с лета 2014 года.

В VK Стрелков запостил сообщение своей жены, где она рассказала, что ее 51-летний отец погиб под Авдеевкою. Ситоленко служил в народной милиции самопровозглашенной “ДНР”.

Известно, что Ситоленко ликвидировал украинский снайпер.

Гиркин был министром обороны ДНР и руководил армией сепаратистов. Он проходит обвиняемым по делу о крушении малазийского боинга под Донецком в июле 2014 года.

Фото: Анатолій Штефан