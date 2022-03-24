Український снайпер ліквідував тестя терориста Гіркіна

На сході України було вбито тестя терориста Ігоря Гіркіна.

Сергій Сітоленко – тесть Гіркіна воював за окупантів на Донбасі з літа 2014 року.

У VK Стрєлков запостив повідомлення своєї дружини, де вона розказала, що її 51-річний батько загинув під Авдіївкою. Сітоленко служив у народній міліції самопроголошеної “ДНР”.

Відомо, що Сітоленка ліквідував український снайпер.

Гіркін був міністром оборони ДНР і керував армією сепаратистів. Він проходить обвинуваченим у справі про катастрофу малайзійського боїнгу під Донецьком у липні 2014 року.

Фото: Анатолій Штефан