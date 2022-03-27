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Факты / Украина / Общество

Более 16 тыс. военных и 582 танка: в Минобороны Украины озвучили потери России

Юля Захарченко редактор ленты
Підбитий російський танк

За все время войны в Украине Россия потеряла около 16,6 тыс. военнослужащих и 582 танка. Такие данные обнародовало Министерство обороны Украины.

Официальные потери России

  • личного состава – 16 600 человек;
  • танков – 582 единицы;
  • боевых бронированных машин – 1 664 единицы;
  • артиллерийских систем – 294 единицы;
  • РСЗО – 93 единицы;
  • средства ПВО – 52 единицы;
  • самолетов – 121 единица;
  • вертолетов – 127 единиц;
  • автомобильной техники – 1 144 единиц;
  • корабли/катера – 7 единиц;
  • цистерн из ГСМ – 73 единиц;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 56 единиц;
  • специальная техника – 21 единица;
  • пусковые установки ОТРК/ТРК – 4 единицы.

В настоящий момент информация еще уточняется. В Генеральном штабе ВСУ отметили, что подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий, поэтому данные еще не окончательны.

Россия начала полномасштабную войну в Украине утром 24 февраля. Жители городов и поселков проснулись от мощных взрывов.

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Источник: Минобороны

Фото: Минобороны

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