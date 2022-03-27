За все время войны в Украине Россия потеряла около 16,6 тыс. военнослужащих и 582 танка. Такие данные обнародовало Министерство обороны Украины.

Официальные потери России

личного состава – 16 600 человек;

танков – 582 единицы;

боевых бронированных машин – 1 664 единицы;

артиллерийских систем – 294 единицы;

РСЗО – 93 единицы;

средства ПВО – 52 единицы;

самолетов – 121 единица;

вертолетов – 127 единиц;

автомобильной техники – 1 144 единиц;

корабли/катера – 7 единиц;

цистерн из ГСМ – 73 единиц;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 56 единиц;

специальная техника – 21 единица;

пусковые установки ОТРК/ТРК – 4 единицы.

В настоящий момент информация еще уточняется. В Генеральном штабе ВСУ отметили, что подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий, поэтому данные еще не окончательны.

Россия начала полномасштабную войну в Украине утром 24 февраля. Жители городов и поселков проснулись от мощных взрывов.