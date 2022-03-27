За все время войны в Украине Россия потеряла около 16,6 тыс. военнослужащих и 582 танка. Такие данные обнародовало Министерство обороны Украины.
Официальные потери России
- личного состава – 16 600 человек;
- танков – 582 единицы;
- боевых бронированных машин – 1 664 единицы;
- артиллерийских систем – 294 единицы;
- РСЗО – 93 единицы;
- средства ПВО – 52 единицы;
- самолетов – 121 единица;
- вертолетов – 127 единиц;
- автомобильной техники – 1 144 единиц;
- корабли/катера – 7 единиц;
- цистерн из ГСМ – 73 единиц;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 56 единиц;
- специальная техника – 21 единица;
- пусковые установки ОТРК/ТРК – 4 единицы.
В настоящий момент информация еще уточняется. В Генеральном штабе ВСУ отметили, что подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий, поэтому данные еще не окончательны.
Россия начала полномасштабную войну в Украине утром 24 февраля. Жители городов и поселков проснулись от мощных взрывов.