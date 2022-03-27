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Факти / Україна / Суспільство

Понад 16 тис. військових і 582 танки: у Міноборони України озвучили втрати Росії

Юля Захарченко редакторка стрічки
Підбитий російський танк

За весь час війни в Україні Росія втратила близько 16,6 тис. військовослужбовців та 582 танки. Такі дані оприлюднило Міністерство оборони України.

Офіційні втрати Росії

  • особового складу – 16 600 осіб;
  • танків ‒ 582 одиниці;
  • бойових броньованих машин ‒ 1 664 одиниці;
  • артилерійських систем – 294 одиниці;
  • РСЗВ – 93 одиниці;
  • засоби ППО – 52 одиниці;
  • літаків – 121 одиниця;
  • гелікоптерів – 127 одиниць;
  • автомобільної техніки – 1 144 одиниць;
  • кораблів /катерів – 7 одиниць;
  • цистерн з ПММ – 73 одиниць;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 56 одиниць;
  • спеціальної техніки – 21 одиниця;
  • пускових установок ОТРК/ТРК – 4 одиниці.

У Генеральному штабі ЗСУ наголосили, що підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій, тому дані ще не остаточні.

Росія розпочала повномасштабну війну в Україні вранці 24 лютого. Жителі міст та селищ прокинулися від потужних вибухів.

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Джерело: Міноборони

Фото: Міноборони

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