За весь час війни в Україні Росія втратила близько 16,6 тис. військовослужбовців та 582 танки. Такі дані оприлюднило Міністерство оборони України.
Офіційні втрати Росії
- особового складу – 16 600 осіб;
- танків ‒ 582 одиниці;
- бойових броньованих машин ‒ 1 664 одиниці;
- артилерійських систем – 294 одиниці;
- РСЗВ – 93 одиниці;
- засоби ППО – 52 одиниці;
- літаків – 121 одиниця;
- гелікоптерів – 127 одиниць;
- автомобільної техніки – 1 144 одиниць;
- кораблів /катерів – 7 одиниць;
- цистерн з ПММ – 73 одиниць;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 56 одиниць;
- спеціальної техніки – 21 одиниця;
- пускових установок ОТРК/ТРК – 4 одиниці.
У Генеральному штабі ЗСУ наголосили, що підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій, тому дані ще не остаточні.
Росія розпочала повномасштабну війну в Україні вранці 24 лютого. Жителі міст та селищ прокинулися від потужних вибухів.