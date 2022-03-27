За весь час війни в Україні Росія втратила близько 16,6 тис. військовослужбовців та 582 танки. Такі дані оприлюднило Міністерство оборони України.

Офіційні втрати Росії

особового складу – 16 600 осіб;

танків ‒ 582 одиниці;

бойових броньованих машин ‒ 1 664 одиниці;

артилерійських систем – 294 одиниці;

РСЗВ – 93 одиниці;

засоби ППО – 52 одиниці;

літаків – 121 одиниця;

гелікоптерів – 127 одиниць;

автомобільної техніки – 1 144 одиниць;

кораблів /катерів – 7 одиниць;

цистерн з ПММ – 73 одиниць;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 56 одиниць;

спеціальної техніки – 21 одиниця;

пускових установок ОТРК/ТРК – 4 одиниці.

У Генеральному штабі ЗСУ наголосили, що підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій, тому дані ще не остаточні.

Росія розпочала повномасштабну війну в Україні вранці 24 лютого. Жителі міст та селищ прокинулися від потужних вибухів.