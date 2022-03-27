Российская армия попытается окружить украинских военных на Донбассе — Минобороны Британии

Российско-оккупационные войска могут попытаться оцепить украинских защитников в Донецкой и Луганской областях, заявили в Министерстве обороны Великобритании со ссылкой на данные разведки.

— Похоже, что российские силы сосредоточивают свои усилия, чтобы попытаться оцепить украинские силы для продвижения по направлению Харькова на севере и Мариуполя на юге, — сообщили в британском Минобороны.

В сообщении говорится, что позиции врага на севере Украины остаются преимущественно на месте, а украинские военные мешают попыткам Российской Федерации реорганизовать свои силы.

В Генеральном штабе ВСУ отметили, что российская армия отводит несколько подразделений в сторону Чернобыля, а затем в Беларусь для восстановления боеспособности и блокировки Киева с юго-западного направления.

В Донецком направлении российские войска продолжают наращивать ударные группировки для возобновления наступательных действий, чтобы выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей.

Например, в Попасной при поддержке артиллерии враг пытался совершить штурмовые действия, однако ему этого не удалось.