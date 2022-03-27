Російська армія спробує оточити українських військових на Донбасі – Міноборони Британії

Російсько-окупаційні війська можуть спробувати оточити українських захисників у Донецькій та Луганській областях, заявили у Міністерстві оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

– Схоже, що російські сили зосереджують свої зусилля, щоб спробувати оточити українські сили для просування з напрямку Харкова на півночі та Маріуполя на півдні, – повідомили у британському Міноборони.

У повідомленні йдеться, що позиції ворога на півночі України залишаються переважно на місці, а українські військові перешкоджають спробам Російської Федерації реорганізувати свої сили.

У Генеральному штабі ЗСУ наголосили, що російська армія відводить декілька підрозділів у бік до Чорнобиля, а потім до Білорусі для відновлення боєздатності та блокування Києва із південно-західного напрямку.

На Донецькому напрямку російські війська продовжують нарощувати ударні угруповання для відновлення наступальних дій, щоб вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей.

Наприклад, у Попасній за підтримки артилерії ворог намагався здійснити штурмові дії, проте йому цього не вдалося.