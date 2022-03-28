Автодор демонтирует незаконные рекламные щиты: пойдут на ежи и баррикады

В Киевской области начался демонтаж незаконных рекламных конструкций, установленных с нарушением правил. Из них будут делать противотанковые ежи и другие укрепления для баррикад, сообщает министр инфраструктуры Александр Кубраков.

Он обнародовал видео демонтажа таких конструкций на Бориспольской трассе в Киевской области и заверил, что такая же участь постигнет незаконные билборды по всей стране.

— Также с первых дней войны демонтируем дорожные знаки, чтобы дезориентировать вражеские войска. Сейчас они хранятся на складах. В отличие от незаконных билбордов, они вернутся на украинские дороги уже после окончания войны, — заявил глава Министерства инфраструктуры.

Кубраков также пообещал, что после войны в память о победе Украины на дорогах оставят “уже известные на весь мир знаки (с незначительным цензурированием), указывающие на единственно возможное направление движения для сил оккупанта на нашей земле”.