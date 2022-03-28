Автодор демонтує незаконні рекламні щити: підуть на їжаки та барикади

У Київській області почали демонтаж незаконних рекламних конструкцій, встановлених із порушенням правил. З них робитимуть протитанкові їжаки та інші укріплення для барикад, повідомляє міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

Він оприлюднив відео демонтажу таких конструкцій на Бориспільській трасі в Київській області та запевнив, що така ж доля спіткає незаконні білборди по всій країні.

Також з перших днів війни демонтуємо дорожні знаки, щоб дезорієнтувати ворожі війська. Зараз вони зберігаються на наших складах. На відміну від незаконних білбордів, вони повернуться на українські дороги вже по закінченню війни, – заявив голова Міністерства інфраструктури.

Кубраков також пообіцяв, що після війни на пам’ять про перемогу України на дорогах залишать «уже відомі на весь світ знаки (з незначним цензуруванням), що вказують на єдиний можливий напрямок руху для сил окупанта на нашій землі».