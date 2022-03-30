Российские войска продолжают обстреливать населенные пункты Харьковской области, в том числе Харьков и Изюм. Поэтому разрушаются дома и инфраструктура региона.

За прошедшие сутки вражеские войска наносили артиллерийские, минометные обстрелы, а также РСЗО. В целом зафиксировали 39 раз. В Харькове они обстреляли Салтовку, Алексеевку, Холодную Гору, ХТЗ, в области – населенные пункты Чугуев и Дергачи.

— Из-за обстрелов были пожары в Киевском, Шевченковском районе и Салтовке. Повреждены жилые дома, объекты торговли и другие объекты гражданской инфраструктуры, жертв и пострадавших нет, – сообщил глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов.

В то же время вражеской авиации в Харькове в течение суток не было, только фиксировались беспилотные летательные аппараты, которые разведывали позиции подразделений ВСУ, ТРО и НГУ.

Что касается Изюма, то в этом направлении продолжаются активные боевые действия. Там ВСУ за минувшие сутки сбили один истребитель и один беспилотник врага.

С начала войны в Украине Харьков регулярно страдал от обстрелов оккупантов. Из-за этого его инфраструктура повреждена, а значительное количество граждан покинули свои дома.

Источник: Олег Синегубов, глава Харьковской ОГА

Фото: Операция объединенных сил