Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал все государства криминализировать использование символа Z как способ публичной поддержки захватнической войны России против Украины.

I call on all states to criminalize the use of the ‘Z’ symbol as a way to publicly support Russia’s war of aggression against Ukraine. ’Z’ means Russian war crimes, bombed out cities, thousands of murdered Ukrainians. Public support of this barbarism must be forbidden.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 29, 2022