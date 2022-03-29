Переговоры в Стамбуле и перебрасывание вагнеровцев: что происходит на 34-е сутки войны в Украине (онлайн)
Утром 24 февраля Путин объявил о начале спецоперации в Украине и вводе войск РФ на Донбасс. После этого в 5.00 страна-агрессор нанесла ракетные удары по украинским городам.
Как объяснили вскоре в МВД Украины, вторжение началось с атаки на аэродромы, военные склады в Киеве, Харькове и Днепре, а также на государственную границу на участке с Россией, Беларусью и оккупированным Крымом.
Количество уничтоженных и раненых российских военных сейчас превышает 16 тыс.
Главные события о войне РФ против Украины – в текстовой трансляции на Фактах ICTV.
За время полномасштабной войны в Украине российские военные потеряли:
- 597 танков,
- 1 710 боевых бронированных машин,
- 303 единицы артиллерийских систем,
- 96 единиц реактивных систем залпового огня,
- 54 единицы средств противовоздушной обороны,
- 127 самолетов,
- 129 вертолетов,
- 1 178 единиц автомобильной техники,
- семь кораблей (катеров),
- 73 цистерны с горюче-смазочными материалами,
- 71 беспилотник оперативно-тактического уровня,
- 21 единица специальной техники,
- четыре пусковых установки оперативно-тактических ракетных комплексов.
Российская армия с 24 февраля по 29 марта потеряла около 17,2 тыс. личного состава.
144 ребенка погибли и более 220 получили ранения с начала полномасштабной войны в Украине.
Больше всего пострадало детей в:
- Киевской области – 68,
- Харьковской области – 49,
- Донецкой области – 54,
- Черниговской области – 38,
- Николаевской области – 30,
- Луганской области – 28,
- Запорожской области – 22,
- Житомирской области – 15,
- Сумской области – 15,
- Херсонской области – 25,
- Киеве – 16.
Также устанавливаются данные о погибших и раненых детях в городе Мариуполе.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал все государства криминализировать использование символа Z как способ публичной поддержки захватнической войны России против Украины.
– Z означает российские военные преступления, разбомбленные города, тысячи убитых украинцев. Общественная поддержка этого варварства должна быть запрещена, – отметил Дмитрий Кулеба.
I call on all states to criminalize the use of the ‘Z’ symbol as a way to publicly support Russia’s war of aggression against Ukraine. ’Z’ means Russian war crimes, bombed out cities, thousands of murdered Ukrainians. Public support of this barbarism must be forbidden.
— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 29, 2022
В 06.00 29 марта ликвидировали пожар на одном из промышленных предприятий для хранения горючего в Луцке, который вспыхнул после обстрела 27 марта.
В 93 отдельной механизированной бригаде Холодный Яр Оперативного командования Восток, участвовавшей в освобождении Тростянца Сумской области, показали, какой ущерб нанес обстрел из российского танка.
Минобороны Великобритании называет успешными локализованные контратаки украинских военных к северо-западу от Киева, в частности на Ирпень, Бучу и Гостомель.
– Эти атаки имели определенный успех, и россияне были отвергнуты с ряда позиций. Однако РФ все еще представляет значительную угрозу для города из-за своих ударных возможностей, – сообщают в британском ведомстве.
Отмечают в Минобороны страны и продолжение наступления российских войск на Мариуполь с помощью непрерывных интенсивных обстрелов.
– Однако центр города остается под контролем Украины. В других местах российские силы удерживают блокировочные позиции, пытаясь реорганизовать и перезагрузить свои силы, – добавляют в Минобороны Великобритании.
– Кремль не рассматривает вопрос о применении ядерного оружия. О такой возможности просто предупредили.
Но любой результат полномасштабного вторжения России в Украину не является поводом для применения ядерного оружия, – заявил спикер Кремля Дмитрий Песков.
Он заверил, что у Москвы есть концепция безопасности.
Фактически применить ядерное оружие Россия может, если нужно будет ликвидировать угрозу самому существованию России.
С 29 марта в Одессе и области сменился график комендантского часа. Теперь в регионе строго-настрого запрещено передвигаться с 21.00 до 06.00.
Выйти из дома можно только в случае объявления воздушной тревоги, чтобы проследовать к ближайшему укрытию.
За месяц полномасштабной войны в Украине российская армия уничтожила более 60 украинских храмов и религиозных построек.
Разрушены храмы по меньшей мере в восьми областях Украины:
- Киевской,
- Донецкой,
- Житомирской,
- Запорожской,
- Луганской,
- Сумской,
- Харьковской,
- Черниговской.
– Россияне ежедневно разрушают два духовных сооружения, – отмечают в генеральном штабе Вооруженных сил Украины.
Подавляющее большинство разрушенных построек – православные храмы.
Разрушениям подверглись также мечети, синагоги, протестантские церкви, религиозные образовательные учреждения и важные административные здания религиозных организаций.