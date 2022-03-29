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Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 33 день войны
Убили Убили
144 детей
Ранили Ранили
>220 детей
Убили (данные ООН) Убили (данные ООН)
> 925 взрослых
Факты / Украина / Политика
Юля Захарченко |
Переговоры в Стамбуле и перебрасывание вагнеровцев: что происходит на 34-е сутки войны в Украине (онлайн)

Переговоры в Стамбуле и перебрасывание вагнеровцев: что происходит на 34-е сутки войны в Украине (онлайн)

Утром 24 февраля Путин объявил о начале спецоперации в Украине и вводе войск РФ на Донбасс. После этого в 5.00 страна-агрессор нанесла ракетные удары по украинским городам.

Как объяснили вскоре в МВД Украины, вторжение началось с атаки на аэродромы, военные склады в Киеве, Харькове и Днепре, а также на государственную границу на участке с Россией, Беларусью и оккупированным Крымом.

Количество уничтоженных и раненых российских военных сейчас превышает 16 тыс.

Главные события о войне РФ против Украины – в текстовой трансляции на Фактах ICTV.

С начала С конца
Прямая трансляция
09:22 - 29 марта

За время полномасштабной войны в Украине российские военные потеряли:

  • 597 танков,
  • 1 710 боевых бронированных машин,
  • 303 единицы артиллерийских систем,
  • 96 единиц реактивных систем залпового огня,
  • 54 единицы средств противовоздушной обороны,
  • 127 самолетов,
  • 129 вертолетов,
  • 1 178 единиц автомобильной техники,
  • семь кораблей (катеров),
  • 73 цистерны с горюче-смазочными материалами,
  • 71 беспилотник оперативно-тактического уровня,
  • 21 единица специальной техники,
  • четыре пусковых установки оперативно-тактических ракетных комплексов.

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09:17 - 29 марта

Российская армия с 24 февраля по 29 марта потеряла около 17,2 тыс. личного состава.

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09:14 - 29 марта

144 ребенка погибли и более 220 получили ранения с начала полномасштабной войны в Украине.

Больше всего пострадало детей в:

  • Киевской области – 68,
  • Харьковской области – 49,
  • Донецкой области – 54,
  • Черниговской области – 38,
  • Николаевской области – 30,
  • Луганской области – 28,
  • Запорожской области – 22,
  • Житомирской области – 15,
  • Сумской области – 15,
  • Херсонской области – 25,
  • Киеве – 16.

Также устанавливаются данные о погибших и раненых детях в городе Мариуполе.

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09:06 - 29 марта

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал все государства криминализировать использование символа Z как способ публичной поддержки захватнической войны России против Украины.

Z означает российские военные преступления, разбомбленные города, тысячи убитых украинцев. Общественная поддержка этого варварства должна быть запрещена, – отметил Дмитрий Кулеба.

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09:01 - 29 марта

В 06.00 29 марта ликвидировали пожар на одном из промышленных предприятий для хранения горючего в Луцке, который вспыхнул после обстрела 27 марта.

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08:56 - 29 марта

В 93 отдельной механизированной бригаде Холодный Яр Оперативного командования Восток, участвовавшей в освобождении Тростянца Сумской области, показали, какой ущерб нанес обстрел из российского танка.

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08:46 - 29 марта

Минобороны Великобритании называет успешными локализованные контратаки украинских военных к северо-западу от Киева, в частности на Ирпень, Бучу и Гостомель.

– Эти атаки имели определенный успех, и россияне были отвергнуты с ряда позиций. Однако РФ все еще представляет значительную угрозу для города из-за своих ударных возможностей, – сообщают в британском ведомстве.

Отмечают в Минобороны страны и продолжение наступления российских войск на Мариуполь с помощью непрерывных интенсивных обстрелов.

– Однако центр города остается под контролем Украины. В других местах российские силы удерживают блокировочные позиции, пытаясь реорганизовать и перезагрузить свои силы, – добавляют в Минобороны Великобритании.

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08:32 - 29 марта

– Кремль не рассматривает вопрос о применении ядерного оружия. О такой возможности просто предупредили.

Но любой результат полномасштабного вторжения России в Украину не является поводом для применения ядерного оружия, – заявил спикер Кремля Дмитрий Песков.

Он заверил, что у Москвы есть концепция безопасности.

Фактически применить ядерное оружие Россия может, если нужно будет ликвидировать угрозу самому существованию России.

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08:17 - 29 марта

С 29 марта в Одессе и области сменился график комендантского часа. Теперь в регионе строго-настрого запрещено передвигаться с 21.00 до 06.00.

Выйти из дома можно только в случае объявления воздушной тревоги, чтобы проследовать к ближайшему укрытию.

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08:07 - 29 марта

За месяц полномасштабной войны в Украине российская армия уничтожила более 60 украинских храмов и религиозных построек.

Разрушены храмы по меньшей мере в восьми областях Украины:

  • Киевской,
  • Донецкой,
  • Житомирской,
  • Запорожской,
  • Луганской,
  • Сумской,
  • Харьковской,
  • Черниговской.

– Россияне ежедневно разрушают два духовных сооружения, – отмечают в генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Подавляющее большинство разрушенных построек – православные храмы.

Разрушениям подверглись также мечети, синагоги, протестантские церкви, религиозные образовательные учреждения и важные административные здания религиозных организаций.

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