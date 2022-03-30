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Факти / Україна / Суспільство

Біля Ізюма продовжуються активні бойові дії – яка ситуація у Харківській області

Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
місто Ізюм

Російські війська продовжують обстрілювати населені пункти Харківської області, зокрема Харків та Ізюм. Через це руйнуються будинки та інфраструктура регіону.

Протягом минулої доби ворожі війська завдавали артилерійських, мінометних обстрілів, а також з РСЗВ. Загалом зафіксовано 39 разів. У Харкові вони обстріляли Салтівку, Олексіївку, Холодну Гору, ХТЗ, в області – населені пункти Чугуїв та Дергачі.

– Через обстріли були пожежі у Київському, Шевченківському районі та Салтівці. Пошкоджені житлові будинки, об’єкти торгівлі та інші об’єкти цивільної інфраструктури, жертв та постраждалих немає, – повідомив очільник Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.

Водночас ворожої авіації у Харкові протягом доби не було, лише фіксувалися безпілотні літальні апарати, які розвідували позиції підрозділів ЗСУ, ТРО та НГУ.

Щодо Ізюма, то у цьому напрямку тривають активні бойові дії. Там ЗСУ за минулу добу збили один винищувач та один безпілотник ворога.

З початку війни в Україні Харків регулярно потерпав від обстрілів окупантів. Через це його інфраструктуру пошкоджено, а значна кількість громадян полишили свої домівки.

Джерело: Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА

Фото: Операція об’єднаних сил

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