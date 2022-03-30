Російські війська продовжують обстрілювати населені пункти Харківської області, зокрема Харків та Ізюм. Через це руйнуються будинки та інфраструктура регіону.

Протягом минулої доби ворожі війська завдавали артилерійських, мінометних обстрілів, а також з РСЗВ. Загалом зафіксовано 39 разів. У Харкові вони обстріляли Салтівку, Олексіївку, Холодну Гору, ХТЗ, в області – населені пункти Чугуїв та Дергачі.

– Через обстріли були пожежі у Київському, Шевченківському районі та Салтівці. Пошкоджені житлові будинки, об’єкти торгівлі та інші об’єкти цивільної інфраструктури, жертв та постраждалих немає, – повідомив очільник Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.

Водночас ворожої авіації у Харкові протягом доби не було, лише фіксувалися безпілотні літальні апарати, які розвідували позиції підрозділів ЗСУ, ТРО та НГУ.

Щодо Ізюма, то у цьому напрямку тривають активні бойові дії. Там ЗСУ за минулу добу збили один винищувач та один безпілотник ворога.

З початку війни в Україні Харків регулярно потерпав від обстрілів окупантів. Через це його інфраструктуру пошкоджено, а значна кількість громадян полишили свої домівки.

Джерело: Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА

Фото: Операція об’єднаних сил