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Факты / Украина / Общество

Одним выстрелом: как снайпер на Николаевщине остановил колонну врага и взял в плен офицера

Евгения Шапоренко журналист раздела Lifestyle
Одним выстрелом: как снайпер на Николаевщине остановил колонну врага и взял в плен офицера

В Николаевской области меткий выстрел снайпера позволил остановить колонну оккупантов и захватить в плен офицера.

Об этом сообщает командование десантно-штурмовых войск ВСУ.

— Снайпер разведывательного подразделения 79 отдельная десантно-штурмовая бригада Николаев ДШУ ВС Украины Николай Б. во время выполнения боевого задания в районе одного из населенных пунктов Николаевской области проявил навыки во владении штатным оружием, — рассказало командование десантно-штурмовых войск ВСУ.

При движении вражеской колонны снайпер точным выстрелом остановил первую бронированную машину Рысь 34-й отдельной мотострелковой бригады (горной) российских захватчиков. Благодаря этому остановилась вся колонна.

Этим моментом воспользовались бойцы десантно-штурмового подразделения, которые из гранатометов и пулеметов начали расстреливать попавших в засаду оккупантов.

— Противник остановил наступление и вынужден был уйти. Также в этом бою Николай Б. захватил в плен офицера оккупационных войск РФ, – добавили в командовании.

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Фото: Depositphotos

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