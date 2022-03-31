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Факти / Україна / Суспільство

Одним пострілом: як снайпер на Миколаївщині зупинив колону ворога та взяв у полон офіцера

Євгенія Шапоренко журналістка розділу Lifestyle
Одним пострілом: як снайпер на Миколаївщині зупинив колону ворога та взяв у полон офіцера

У Миколаївській області влучний постріл снайпера дозволив зупинити колону окупантів та захопити у полон офіцера.

Про це повідомляє командування десантно-штурмових військ ЗСУ.

– Снайпер розвідувального підрозділу 79 окрема десантно-штурмова бригада Миколаїв ДШВ ЗС України Микола Б. під час виконання бойового завдання в районі одного з населених пунктів Миколаївської області проявив вправні навички у володінні штатною зброєю, – розповіло командування десантно-штурмових військ ЗСУ.

Під час руху ворожої колони снайпер влучним пострілом зупинив першу броньовану машину Рись 34-ї окремої мотострілецької бригади (гірської) російських загарбників. Завдяки цьому зупинилася вся колона.

Цим моментом скористалися бійці десантно-штурмового підрозділу, які з гранатометів та кулеметів почали розстрілювати окупантів, які потрапили у засідку.

– Противник зупинив наступ та змушений був відійти. Також у цьому бою Микола Б. захопив у полон офіцера окупаційних військ РФ, – додали в командуванні.

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Фото: Depositphotos

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