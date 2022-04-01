Пасха в 2022 году приходится на воскресенье, 24 апреля. Еще никто не знает, каким будет ее празднование, потому что в Украине больше месяца продолжается война с Россией. Точного прогноза погоды на Светлое Христово Воскресение тоже нет, он будет за пять дней до него.
Предварительно известно, что 24 апреля в большинстве регионов Украины будет дождливая погода, максимальная температура на Закарпатье – до +16.
В Киеве на Пасху 2022 ожидается небольшой дождь, ночью +9, днем потеплеет до +14 градусов.
В Днепре также дождь, а температура воздуха будет колебаться в пределах +9 +16.
В Одессе 24 апреля прогнозируют дождь, ночью +10, днем – до +14.
Во Львове будут и дождь, и солнце. Ночная температура будет +7, днем она повысится до +14 градусов.
В Луцке похожая погода – с осадками и прояснениями, в течение суток – от +8 до +15.
В Ужгороде возможен небольшой дождь, ночью +9, днем +16.
В Харькове – облачно, от +8 ночью – до +14 днем.
Источник: Gismeteo