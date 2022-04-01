Пасха в 2022 году приходится на воскресенье, 24 апреля. Еще никто не знает, каким будет ее празднование, потому что в Украине больше месяца продолжается война с Россией. Точного прогноза погоды на Светлое Христово Воскресение тоже нет, он будет за пять дней до него.

Предварительно известно, что 24 апреля в большинстве регионов Украины будет дождливая погода, максимальная температура на Закарпатье – до +16.

В Киеве на Пасху 2022 ожидается небольшой дождь, ночью +9, днем ​​потеплеет до +14 градусов.

В Днепре также дождь, а температура воздуха будет колебаться в пределах +9 +16.

В Одессе 24 апреля прогнозируют дождь, ночью +10, днем ​​– до +14.

Во Львове будут и дождь, и солнце. Ночная температура будет +7, днем ​​она повысится до +14 градусов.

В Луцке похожая погода – с осадками и прояснениями, в течение суток – от +8 до +15.

В Ужгороде возможен небольшой дождь, ночью +9, днем ​​+16.

В Харькове – облачно, от +8 ночью – до +14 днем.

Источник: Gismeteo