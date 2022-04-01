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Факты / Украина / Общество

Температура до +13: какой будет погода в апреле в Украине

Валентина Летяк редактор ленты
погода квітень

От +9 до +13 градусов – такой будет средняя месячная температура воздуха в апреле 2022 года. Синоптики Укргидрометцентра говорят, что такие показатели на 1-1,5 градуса превышают норму.

Что касается количества осадков во второй весенний месяц, то оно ожидается на уровне 22-40 мм, а в горных районах Украины – до 45-77 мм.

То есть, если брать восток и юго-восток страны – то осадки в пределах нормы, а на остальной территории – меньше нормы.

Обычно, согласно многолетним наблюдениям за погодой, средняя месячная температура в апреле составляла +8 +12, в горных районах – до +2 +7.

В апреле абсолютный минимум температуры был -4 -16, в Карпатах и ​​на северо-востоке – до 22 градусов мороза.

В то же время максимальная температура в этом месяце была +27 +33, в Карпатах – до +22.

Если брать осадки, то их среднее месячное количество в апреле – 30-58 мм, на юге – местами 24-29 мм, в Карпатском регионе – до 60-89 мм, на высокогорье – до 109 мм.

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Источник: Укргидрометцентр

Фото: Pixabay

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