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Факти / Україна / Суспільство

Дощ і максимум +16: якою буде погода в Україні на Великдень

Валентина Летяк редакторка стрічки
Великдень

Великдень у 2022 році припадає на неділю, 24 квітня. Ще ніхто не знає, яким буде його святкування, бо в Україні більше місяця триває війна з Росією. Точного прогнозу погоди на Світле Христове Воскресіння також немає, він буде за п’ять днів до нього.

Попередньо відомо, що 24 квітня у більшості регіонів України буде дощова погода, максимальна температура на Закарпатті – до +16.

У Києві на Великдень 2022 очікується невеликий дощ, вночі +9, вдень потепліє до +14 градусів.

У Дніпрі також дощитиме, а температура повітря коливатиметься у межах +9 +16.

В Одесі 24 квітня прогнозують дощ, вночі +10, вдень – до +14.

У Львові будуть і дощ, і сонце. Нічна температура становитиме +7, вдень вона підвищиться до +14 градусів.

У Луцьку схожа погода – з опадами та проясненнями, протягом доби – від +8 до +15.

В Ужгороді можливий невеликий дощ, вночі +9, вдень +16.

У Харкові – хмарно, від +8 вночі – до +14 вдень.

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Джерело: Gismeteo

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Фото: Pixabay

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