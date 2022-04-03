У Херсоні біля пам’ятника Тарасу Шевченку мешканці міста зібралися на мирний мітинг проти російської окупації.
Люди тримають українську символіку та плакати з написами: Херсон – це Україна!
Херсонці скандують:
– Слава нації! Смерть ворогам! Слава воїнам ЗСУ! Слава Україні! Героям Слава!
У Каховці Херсонської області сьогодні також відбувся мирний мітинг. Проте російські загарбники розігнали людей, відкривши вогонь.
За попередніми даними, є поранені, а також затримані.
Станом на 1 квітня звільнено від російських загарбників 11 населених пунктів у Херсонській області. Вони повністю перебувають під контролем Збройних сил України.