У Херсоні біля пам’ятника Тарасу Шевченку мешканці міста зібралися на мирний мітинг проти російської окупації.

Люди тримають українську символіку та плакати з написами: Херсон – це Україна!

Херсонці скандують:

– Слава нації! Смерть ворогам! Слава воїнам ЗСУ! Слава Україні! Героям Слава!

У Каховці Херсонської області сьогодні також відбувся мирний мітинг. Проте російські загарбники розігнали людей, відкривши вогонь.

За попередніми даними, є поранені, а також затримані.

Станом на 1 квітня звільнено від російських загарбників 11 населених пунктів у Херсонській області. Вони повністю перебувають під контролем Збройних сил України.