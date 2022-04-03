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Факти / Україна / Суспільство

Слава нації! Смерть ворогам! У Херсоні проходить мітинг проти окупації

Валентина Летяк редакторка стрічки
Мітинг у Херсоні

У Херсоні біля пам’ятника Тарасу Шевченку мешканці міста зібралися на мирний мітинг проти російської окупації.

Люди тримають українську символіку та плакати з написами: Херсон – це Україна!

Херсонці скандують:

– Слава нації! Смерть ворогам! Слава воїнам ЗСУ! Слава Україні! Героям Слава!

У Каховці Херсонської області сьогодні також відбувся мирний мітинг. Проте російські загарбники розігнали людей, відкривши вогонь.

За попередніми даними, є поранені, а також затримані.

Станом на 1 квітня звільнено від російських загарбників 11 населених пунктів у Херсонській області. Вони повністю перебувають під контролем Збройних сил України.

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Джерело: Суспільне

Фото: Суспільне

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