В Каховке россияне открыли огонь по участникам мирного митинга, есть раненые

В Каховке Херсонской области местные жители 3 апреля вышли на мирный митинг. Однако российские захватчики разогнали людей, открыв огонь.

По предварительным данным, есть раненые, а также задержанные.

В Херсоне сегодня жители областного центра также собираются на мирный митинг возле памятника Тарасу Шевченко.

Два дня назад российские военные сместили власть Каховки и назначили нескольких руководителей-коллаборантов. В помещение Каховского горисполкома вошли несколько десятков вооруженных военных РФ вместе с некоторыми местными жителями.

Всех работников, которые в то время были на рабочих местах, собрали в зале заседаний, отобрали телефоны и сообщили, что городские власти, которые сейчас организуют всю работу в общине, не справляются со своими обязанностями.

Оккупационный режим сообщил, что с сегодняшнего дня руководить городом будет Филипчук Павел, руководитель полиции — Буховец Олег, руководитель КИУ Водоканал — Гаврилюк Олег.

По состоянию на 1 апреля освобождены от российских захватчиков 11 населенных пунктов в Херсонской области. Они полностью находятся под контролем Вооруженных сил Украины.

Речь идет о Нововоронцовке, Малой Шестерне, Новогригоровке, Тополино, Князевке, Красновке, Свободном, Каменке, Пригорье, Кочубеевке и Орлово.

Источник: Суспільне. Херсон