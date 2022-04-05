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Факты / Украина / Общество

Обстрел николаевской больницы и остановки: погибли 11 человек, в частности ребенок

Евгения Шапоренко журналист раздела Lifestyle
Обстрел николаевской больницы и остановки: погибли 11 человек, в частности ребенок

4 апреля российские оккупанты обстреляли жилые кварталы запрещенными кассетными бомбами. В результате чего погибли 11 человек, в частности один ребенок.

Об этом сообщил глава Николаевское ОВА Виталий Ким.

— Сегодня у нас из-за обстрелов этих уродов по мирному городу посреди дня по больнице, по детской, погиб один ребенок, один мужчина. В месте, где прилетело в остановку, в торговые ряды — 9 человек суммарно. 61 — ранен. Никакой логики в этом нет, все понимают, что это центр города, один из районов города. Люди просто ходили по своим делам. Российские оккупанты обстреливают ураганом. Мозгов как у креветки, если честно, — заявил Виталий Ким.

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