Летевшая на Тернополь ракета сбита, но ее часть упала на склад с минеральными удобрениями. Об этом сообщил во время брифинга глава Тернопольской ОВА Владимир Труш.

— Ракета была сбита нашими ВСУ, ПВО сработало. Последствий как таковых внешне не было видно. Всю ночь и сегодня до обеда работали службы ГСЧС и нацполиция.

Он рассказал, что ракета была направлена ​​на один из объектов критической инфраструктуры. Но после того, как была сбита, упала на другой объект, где хранились минеральные удобрения.

— Учитывая, что сейчас идет посевная, эти большие резервуары были пусты. Но она нанесла огромные потери этому предприятию. В результате попадания осколка ракеты в резервуар, была утечка этих минеральных удобрений на почву.

Как отметил Труш, удобрения попали в грунтовые воды и вечером показатели содержания аммиака выросли, поэтому жителей просят ограничить использование питьевой воды из колодцев.

В населенный пункт, где произошел инцидент, доставляется питьевая вода. Ситуация, по словам экологов, должна пройти через 3-4 дня без явных влияний на людей.