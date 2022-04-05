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Факты / Украина

Над Днепропетровской и Ровенской областями сбили по две ракеты РФ

Татьяна Забожко редактор ленты
ракета

Ночью 5 апреля силы противовоздушной обороны Украины сбили по две российские ракеты в Днепропетровской и Ровенской областях.

Новостями поделились главы областных военных администраций Валентин Резниченко и Виталий Коваль.

В одном из сел Днепропетровской области обломки ракеты повлекли за собой незначительное возгорание.

– К счастью, никто не пострадал. У меня есть видео момента уничтожения ракет. Однако из-за запрета на обнародование такой информации обещаю, что покажу его после победы. Собираю архив побед наших ВСУ, – подчеркнул Валентин Резниченко.

В настоящее время ситуация в обеих областях контролируемая.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 41-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Валентин Резниченко, Виталий Коваль

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Фото: Pixabay

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