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Факты / Украина / Общество

Ищут активистов и участников АТО: в Херсоне россияне удерживают более 100 человек

Евгения Шапоренко журналист раздела Lifestyle
Ищут активистов и участников АТО: в Херсоне россияне удерживают более 100 человек

Российские оккупанты похитили более 100 жителей Херсона. Захватчики терроризируют активистов и участников АТО. У судьбе многих из них ничего не известно.

Об этом заявил мэр Херсона Игорь Колыхаев.

— Они заблокировали местные теле- и радиоканалы, привезли свое оборудование – и теперь у нас вещает россТВ. Сейчас они тянут нитку интернета из Крыма. Это второе направление. Третье направление – раздают свою гуманитарку. Также им “доброжелатели” полностью слили базу данных на всех активистов, которые находились в городе, — поделился Колыхаев.

Он добавил, что у оккупантов оказались личные данные представителей местной власти, ТрО, участников АТО/ООС.

— У них оказались личные дела на каждого моего профильного зама, информация условно от родословной жены до клички любимой собачки. То же самое касается теробороны и херсонских участников боевых действий, которые были в Донецке и в Луганске, данные о том, где они живут и чем владеют, — отметил мэр Херсона.

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По его словам, российские оккупанты мародерят в домах. На территории города пребывает Росгвардия и ФСБ.

— Сейчас полностью здесь находится Росгвардия, ФСБ, которые обрабатывают активистов, работают по АТОшникам. Они знают про всех от начала до конца. Поэтому я не могу понять, каким именно образом уничтожались базы данных при отходе из города СБУ и полиции. То есть можно показательно сжигать личные дела, но оставить при этом серверные диски. Понимаете, о чем я говорю? — заявил Игорь Колыхаев.

В плену у россиян сейчас пребывает более 100 человек: активисты, бывшие военнослужащие, иностранцы, журналисты.

— Некоторых выпустили из плена, кого-то до сих пор удерживают, — добавил Колыхаев.

Где именно российские захватчики удерживают людей — неизвестно. Но остается фактом то, что их бьют, питаются сломить психологически.

— Я знаю, что людей бьют, пытаясь ломать психологически. К другим, как говорят, побои не применяют, но пытаются склонить на свою сторону. Я думаю, что часть людей они “придерживают” под будущий обмен на своих военнопленных, — рассказал мэр города.

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Источник: Украинская правда

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