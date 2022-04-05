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Факти / Україна / Суспільство

Шукають активістів та учасників АТО: у Херсоні росіяни утримують понад 100 людей

Євгенія Шапоренко журналістка розділу Lifestyle
Шукають активістів та учасників АТО: у Херсоні росіяни утримують понад 100 людей

Російські окупанти викрали понад 100 мешканців Херсона. Загарбники тероризують активістів та учасників АТО. А про долю багатьох із них нічого не відомо.

Про це заявив мер Херсона Ігор Колихаєв.

– Вони заблокували місцеві теле- та радіоканали, привезли своє обладнання – і тепер у нас мовить РосТВ. Наразі вони тягнуть нитку інтернету з Криму. Це другий напрямок. Третій напрямок – роздають свою гуманітарку. Також їм “доброзичливці” повністю злили базу даних на всіх активістів, які перебували у місті, – поділився Колихаєв.

Він додав, що в окупантів опинилися особисті дані представників місцевої влади, ТрО, учасників АТО/ООС.

– У них опинилися особисті справи на кожного мого профільного заступника, інформація умовно від родоводу дружини до прізвиська собачки. Те саме стосується тероборони та херсонських учасників бойових дій, які були в Донецьку та Луганську, дані про те, де вони живуть і чим володіють, – зазначив мер Херсона.

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За його словами, російські окупанти мародерять у будинках. На території міста перебуває Росгвардія та ФСБ.

– Зараз повністю тут знаходиться Росгвардія, ФСБ, які обробляють активістів, працюють по АТОшникам. Вони знають про всіх від початку до кінця. Тому я не можу зрозуміти, яким саме чином знищувалися бази даних під час відходу з міста СБУ та поліції. Тобто можна показово спалювати особисті справи, але залишити у своїй серверні диски. Розумієте, про що я говорю? – заявив Ігор Колихаєв.

У полоні у росіян наразі перебуває понад 100 людей: активісти, колишні військовослужбовці, іноземці, журналісти.

– Декого випустили з полону, когось досі утримують, – додав Колихаєв.

Де саме російські загарбники утримують людей – невідомо. Але залишається фактом, що їх б’ють, намагаються зломити психологічно.

– Я знаю, що людей б’ють, намагаючись ламати психологічно. До інших, як то кажуть, побої не застосовують, але намагаються схилити на свій бік. Я думаю, що частину людей вони “притримують” під майбутній обмін на своїх військовополонених, – розповів мер міста.

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Джерело: Українська правда

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