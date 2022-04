Тела украинских мирных жителей лежали на улице в Буче по меньшей мере 10 дней, прежде чем город был освобожден от российских войск.

Об этом свидетельствуют спутниковые снимки, которые проанализировала британская разведка. Результаты анализа опубликовало Министерство обороны Великобритании в социальных сетях.

Latest Defence Intelligence update on Ukraine — 5 April 2022

Analysis of satellite imagery dated 21 March 2022 shows at least 8 bodies identified lying in a street in Bucha, Kyiv Oblast. Bucha was occupied by the Russian armed forces until 31 March 2022.

