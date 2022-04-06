Тела украинских мирных жителей лежали на улице в Буче по меньшей мере 10 дней, прежде чем город был освобожден от российских войск.

Об этом свидетельствуют спутниковые снимки, которые проанализировала британская разведка. Результаты анализа опубликовало Министерство обороны Великобритании в социальных сетях.

— Анализ спутниковых снимков от 21 марта 2022 года показывает не менее восьми опознанных тел, лежащих на улице города Буча Киевской области. Буча была оккупирована российскими военными до 31 марта 2022 года, — отметили в заявлении.

Latest Defence Intelligence update on Ukraine — 5 April 2022 Analysis of satellite imagery dated 21 March 2022 shows at least 8 bodies identified lying in a street in Bucha, Kyiv Oblast. Bucha was occupied by the Russian armed forces until 31 March 2022. ???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/o1tQ0bVZ8v — Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) April 5, 2022

Ранее в РФ заявили, что убийства мирных жителей в Буче произошли после того, как российские войска вышли из города.

После возвращения Бучи под контроль украинских военных в городе осталось лишь 3 700 человек. В 2021 году население Бучи оценивалось в 30 тыс. человек.

Сейчас жителям города, которые эвакуировались до оккупации, лучше не возвращаться домой, поскольку продолжается зачистка и разминирование.

Источник: Минобороны Великобритании