Тіла українських мирних жителів лежали на вулиці в Бучі щонайменше 10 днів, перш ніж місто було звільнене від російських військ.

Про це свідчать супутникові знімки, які проаналізувала британська розвідка. Результати аналізу опублікувало Міністерство оборони Великої Британії у соціальних мережах.

– Аналіз супутникових знімків від 21 березня 2022 року показує не менше вісім упізнаних тіл, що лежать на вулиці міста Буча Київської області. Буча була окупована російськими військовими до 31 березня 2022 року, – зазначили у заяві.

Latest Defence Intelligence update on Ukraine – 5 April 2022 Analysis of satellite imagery dated 21 March 2022 shows at least 8 bodies identified lying in a street in Bucha, Kyiv Oblast. Bucha was occupied by the Russian armed forces until 31 March 2022. ???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/o1tQ0bVZ8v — Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) April 5, 2022

Раніше у РФ заявили, що вбивства мирних жителів в Бучі відбулися після того, як російські загарбники вийшли з міста.

Після повернення Бучі під контроль українських військових у місті залишилося лише 3 700 осіб. У 2021 році населення Бучі оцінювалося у 30 тис. осіб.

Наразі мешканцям міста, які евакуювалися до окупації, краще не повертатися додому, оскільки триває зачистка та розмінування.

Джерело: Міноборони Великої Британії