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Факти / Україна / Суспільство

Тіла мирних жителів лежали на вулицях Бучі щонайменше 10 днів – британська розвідка

Ольга Тетеріна редакторка розділу Здоров’я
Тіла мирних жителів лежали на вулицях Бучі щонайменше 10 днів – британська розвідка

Тіла українських мирних жителів лежали на вулиці в Бучі щонайменше 10 днів, перш ніж місто було звільнене від російських військ.

Про це свідчать супутникові знімки, які проаналізувала британська розвідка. Результати аналізу опублікувало Міністерство оборони Великої Британії у соціальних мережах.

– Аналіз супутникових знімків від 21 березня 2022 року показує не менше вісім упізнаних тіл, що лежать на вулиці міста Буча Київської області. Буча була окупована російськими військовими до 31 березня 2022 року, – зазначили у заяві.

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Раніше у РФ заявили, що вбивства мирних жителів в Бучі відбулися після того, як російські загарбники вийшли з міста.

Після повернення Бучі під контроль українських військових у місті залишилося лише 3 700 осіб. У 2021 році населення Бучі оцінювалося у 30 тис. осіб.

Наразі мешканцям міста, які евакуювалися до окупації, краще не повертатися додому, оскільки триває зачистка та розмінування.

Джерело: Міноборони Великої Британії

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Фото: УНІАН

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