Тіла українських мирних жителів лежали на вулиці в Бучі щонайменше 10 днів, перш ніж місто було звільнене від російських військ.

Про це свідчать супутникові знімки, які проаналізувала британська розвідка. Результати аналізу опублікувало Міністерство оборони Великої Британії у соціальних мережах.

Latest Defence Intelligence update on Ukraine – 5 April 2022

Analysis of satellite imagery dated 21 March 2022 shows at least 8 bodies identified lying in a street in Bucha, Kyiv Oblast. Bucha was occupied by the Russian armed forces until 31 March 2022.

???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/o1tQ0bVZ8v

— Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) April 5, 2022