Оформить загранпаспорт можно в любом подразделении Государственной миграционной службы.

На сайте ГМС нужно записаться в электронную очередь, предварительно выбрав ваш регион, дату и время.

Кроме подразделений ГМС, можно подать документы в центр предоставления административных услуг (ЦНАУ) или центр обслуживания Паспортный сервис ГП Документ.