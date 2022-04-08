Не видели такого со времен Второй мировой войны: Зеленский о зверствах россиян в Украине

Президент Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты безжалостно убивают гражданских. Украинцы не видели таких зверств со Второй мировой войны.

Об этом он рассказал в интервью индийскому изданию Republic Media Network. Это важный шаг, ведь Индия не торопится разрывать экономические связи с РФ. Поэтому тот факт, что нашему президенту удалось высказаться на их ТВ – хороший сигнал.

— Каждые день и ночь мы думаем только об одном – как спасти как можно больше людей. Как помочь всем, кому можем, чтобы пережить жестокое вторжение России. Вторжение, которое уже привело к гибели тысяч украинцев. Застреленных, замученных, убитых ракетами, авиабомбами, танками. Российские военные не жалеют никого – ни женщин, ни детей. Украинцы не видели такой жестокости со времен вторжения нацистов во время Второй мировой войны, — подчеркнул президент.

Он добавил, что оккупанты убивали гражданских в Буче ради развлечения. Они совершали зверства, пытали людей, насиловали в Ирпене, Мариуполе.

— Не дай Бог еще какому-нибудь народу это пережить. Пережить, как в Буче русские солдаты убивали людей прямо на дорогах – развлечения ради. Как в Ирпене изнасиловали несовершеннолетних девушек и душили их потом, как опытные убийцы. Как в Мариуполе выстрелами гнали по улице маленькую девочку. Потому что для них допустимо – охотиться за людьми, это для них весело. Как в Харькове убивали обычных мирных жителей города десятками в минуту, обстреливая из реактивной артиллерии жилые многоэтажки, – отметил украинский лидер.