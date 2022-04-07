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Факты / Мир

Это сильное решение: Зеленский поблагодарил Кипр за недопуск российских кораблей в порты

Валентина Чорна редактор раздела Lifestyle
Володимир Зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Кипр за решение о недопуске российских кораблей в порты.

Об этом он заявил, обращаясь к парламенту страны во время видеоконференции.

– Народ Кипра! Я благодарен вам за принципиальность, с которой вы отреагировали вместе со всем Европейским Союзом на полномасштабное вторжение России. Вы приняли сильное решение – о недопуске российских военных кораблей в ваши порты. Это действительно усиливает безопасность во всем нашем регионе, – заявил Зеленский.

Также глава государства поблагодарил киприотов за предоставление финансовой и гуманитарной помощи Украине, за принятую кипрским парламентом резолюцию в поддержку Украины.

Также 7 апреля Владимир Зеленский обратился к парламенту Греции. Глава государства рассказал членам греческого парламента о ситуации в Мариуполе, который уничтожают российские войска.

Президент призвал Грецию использовать влияние и возможности как члена Евросоюза для организации спасения Мариуполя, а также принуждения России к миру.

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