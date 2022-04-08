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Факти / Україна / Суспільство

Ядерний удар по Україні скасовується: Данілов заспокоїв українців

Євгенія Шапоренко журналістка розділу Lifestyle
Ядерний удар по Україні скасовується: Данілов заспокоїв українців

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україна не має інформації про те, що Росія готувалася до ядерного удару по Києву.

Найімовірніше це посилання на слова Михайла Притули, який у ЗМІ фігурує як військовий експерт і полковник СБУ у відставці. Саме він заявив про нібито ядерний удар по Києву.

Данілов розповів, що ця людина звільнилася із СБУ у 2002 році.

– Де він таке взяв, я не знаю. У нас на сьогодні такої інформації немає, – зазначив секретар РНБО.

Він зазначив, що українське керівництво публічне, тому самостійно повідомляє про всі загрози населенню.

Секретар РНБО розповів, що населенню повідомляли про загрозу хімічної зброї від росіян і Україна має відповідні ліки.

Крім того, Україна готує список колаборантів, який буде доступний усім.

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