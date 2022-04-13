Россияне в Рыжем лесу ели кашу из кофейных зерен и жили в заброшенных с 1986-го домах

Украинские пограничники в составе Сил обороны обследуют территорию, откуда защитники Украины выгнали захватчиков.

Во время осмотра стало ясно, что россияне действительно рыли окопы в Рыжем лесу.

Более того, еще и проживали в заброшенных еще в 1986 году домах и устраивали пикники на радиоактивно зараженной территории.

— Питались эти человекообразные не только сухпайками, но и награбленными продуктами. Многие продукты орки, вероятно, впервые увидели в Украине, ведь пытались сварить кашу из кофейных зерен, — говорится в сообщении Госпогранслужбы.

Недавно в сети появилось видео с территории Чернобыльской зоны, еще недавно захваченной российскими войсками. Дрон зафиксировал целую сеть окопов на одном из участков чернобыльского леса.

По словам специалистов, российские военные, жившие на этой территории и рывшие там окопы, действительно получили максимально возможную дозу облучения, потому что в этой местности уровни радиации на поверхности почвы очень высокие.

Рыжий лес – это участки соснового леса в ближней зоне Чернобыльской АЭС, которые испытали острое радиационное облучение и приняли на себя наибольшую долю радиоактивной пыли в результате аварии в 1986 году.