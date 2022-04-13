Росіяни у Рудому лісі їли кашу з кавових зерен та жили у покинутих з 1986-го будинках

Українські прикордонники у складі Сил оборони обстежують територію, звідки захисники України вигнали загарбників.

Під час огляду стало зрозуміло, що росіяни справді рили окопи у Рудому лісі.

Ба більше – ще й проживали у закинутих ще у 1986 році хатинах та влаштовували пікніки на радіоактивно зараженій території.

— Харчувалися ці людиноподібні не лише сухпайками, але й награбованими харчами. Багато з продуктів орки, ймовірно, вперше побачили в Україні, адже намагалися зварити кашу з кавових зерен, – йдеться у дописі Держприкордонслужби.

Нещодавно у мережі з’явилося відео з території Чорнобильської зони, яка ще нещодавно була захоплена російськими військами. Дрон зафіксував цілу мережу окопів на одній з ділянок чорнобильського лісу.

За словами фахівців, російські військові, які жили на цій території та рили там окопи, справді отримали максимально можливу дозу опромінення, бо в цій місцевості рівні радіації на поверхні ґрунту дуже високі.

Рудий ліс – це ділянки соснового лісу в ближній зоні Чорнобильської АЕС, які зазнали гострого радіаційного опромінення та прийняли на себе найбільшу частку радіоактивного пилу внаслідок аварії у 1986 році.