Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовиниЗдоров’яLifestyleУкраїнці в ПольщіНіколи зновуНаживоВідеоПідтримати
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 49 день війни
Вбили Вбили
191 дітей
Поранили Поранили
>349 дитини
Вбили (дані ООН) Вбили (дані ООН)
1 842 дорослих
Факти / Україна / Суспільство

Росіяни у Рудому лісі їли кашу з кавових зерен та жили у покинутих з 1986-го будинках

Марія Степанюк редактор стрічки, журналіст, оглядач
орки у Рудому лісі

Українські прикордонники у складі Сил оборони обстежують територію, звідки захисники України вигнали загарбників.

Під час огляду стало зрозуміло, що росіяни справді рили окопи у Рудому лісі.

Ба більше – ще й проживали у закинутих ще у 1986 році хатинах та влаштовували пікніки на радіоактивно зараженій території.

— Харчувалися ці людиноподібні не лише сухпайками, але й награбованими харчами. Багато з продуктів орки, ймовірно, вперше побачили в Україні, адже намагалися зварити кашу з кавових зерен, – йдеться у дописі Держприкордонслужби.

орки варили кашу із кавових зерен

Фото: Державна прикордонна служба України

Нещодавно у мережі з’явилося відео з території Чорнобильської зони, яка ще нещодавно була захоплена російськими військами. Дрон зафіксував цілу мережу окопів на одній з ділянок чорнобильського лісу.

За словами фахівців, російські військові, які жили на цій території та рили там окопи, справді отримали максимально можливу дозу опромінення, бо в цій місцевості рівні радіації на поверхні ґрунту дуже високі.

Читайте
Награбоване росіянами на ЧАЕС вражатиме радіацією все довкола – Монастирський

Рудий ліс – це ділянки соснового лісу в ближній зоні Чорнобильської АЕС, які зазнали гострого радіаційного опромінення та прийняли на себе найбільшу частку радіоактивного пилу внаслідок аварії у 1986 році.

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!

Фото: Держприкордонслужба

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка