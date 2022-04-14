Государственная социальная помощь будет выплачиваться в течение действия военного положения и через один месяц после его прекращения или отмены. Во время военного положения не следует обращаться за ее переназначением или подтверждением права на ее получение (постановление Кабинета Министров https://bit.ly/3Kq5WNI).

Кроме того, Кабинет Министров Украины 20 марта 2022 года постановлением № 332 утвердил новый Порядок предоставления помощи на проживание внутренне перемещенным лицам.

Помощь предоставляется лицам, которые переместились с временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г. Севастополя, а также территории административно-территориальной единицы, где проводятся боевые действия и определены в перечне, утвержденном распоряжением Кабинета Министров Украины от 6 марта 2022 года № 204.

Помощь не предоставляется внутренне перемещенным лицам, которые были учтены как внутренне перемещенные лица до 24 февраля 2022 года в регионах, не включенных в перечень соответствующих территорий, за исключением лиц, получавших ежемесячную адресную помощь внутренне перемещенным лицам для покрытия расходов на проживание, в том числе числе на оплату жилищно-коммунальных услуг в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 01 октября 2014 г. № 505 О предоставлении ежемесячной адресной помощи внутренне перемещенным лицам для покрытия расходов на проживание, в том числе на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Какой размер помощи

Помощь оказывается ежемесячно в следующих размерах:

для лиц с инвалидностью и детей – 3000 грн. в месяц ;

; для других лиц – 2000 грн. в месяц.

Как получить помощь

Для того чтобы получить помощь, лицу необходимо стать на учет как внутренне перемещенное лицо и получить соответствующую справку, а также подать заявление на получение помощи на проживание (для этого необходимо обратиться в структурное подразделение по вопросам социальной защиты населения или центра предоставления административных услуг, а позже такое заявление после соответствующих доработок можно будет подать через Портал Дія).

Где можно получить помощь

Выплата помощи будет производиться через АО Ощадбанк на банковский счет (по стандарту IBAN), который получатель указал при обращении с заявлением на получение такой помощи.

Продолжительность выплаты пособия

Помощь оказывается ежемесячно с месяца обращения на весь период введения военного положения плюс один месяц после его прекращения или отмены. Помощь выплачивается за полнолуние независимо от даты обращения за ее предоставлением и даты прекращения или отмены военного положения.

Помощь внутренне перемещенным лицам, обратившимся за ее предоставлением до 14 апреля 2022 года, оказывается начиная с марта 2022 года.

Читайте Рада продлила действие закона об особом статусе Донбасса на год

Как получить помощь впервые

Если помощь оформляется впервые, то в отделении Ощадбанка оформляются все необходимые документы. Затем Ощадбанк передает документацию в соответствующее структурное подразделение по вопросам социальной защиты населения в течение трех рабочих дней.

Читайте В Раду внесли законопроект о продлении особого порядка самоуправления в ОРДЛО

Источник: Правительственный портал