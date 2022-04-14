Державна соціальна допомога виплачуватиметься протягом дії воєнного стану та одного місяця після його припинення чи скасування. Під час воєнного стану не потрібно звертатися за її перепризначенням або підтвердженням права на її отримання (постанова Кабінету Міністрів https://bit.ly/3Kq5WNI).

Окрім того, Кабінет Міністрів України 20 березня 2022 року постановою № 332 затвердив новий Порядок надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам.

Допомога надається особам, які перемістилися з тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м. Севастополя, а також території адміністративно-територіальної одиниці, де проводяться бойові дії та яка визначена в переліку, затвердженому розпорядженням Кабінету Міністрів України від 6 березня 2022 року № 204.

Допомога не надається внутрішньо переміщеним особам, які були обліковані як внутрішньо переміщені особи до 24 лютого 2022 року у регіонах, що не включені до переліку відповідних територій, за винятком осіб, які отримували щомісячну адресну допомогу внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, у тому числі на оплату житлово-комунальних послуг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01 жовтня 2014 року № 505 «Про надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг».

Який розмір допомоги

Допомога надається щомісячно у таких розмірах:

для осіб з інвалідністю та дітей – 3000 грн на місяць ;

; для інших осіб – 2000 грн на місяць.

Як отримати допомогу

Для того, щоб отримати допомогу, особі необхідно стати на облік як внутрішньо переміщена особа та отримати відповідну довідку, а також подати заяву на отримання допомоги на проживання (для цього необхідно звернутися до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення або центру надання адміністративних послуг, а пізніше таку заяву після відповідних доопрацювань можна буде подати через Портал Дія).

Де можна отримати допомогу

Виплата допомоги здійснюватиметься через АТ Ощадбанк на банківський рахунок (за стандартом IBAN), який отримувач вказав під час звернення із заявою на отримання такої допомоги.

Тривалість виплати допомоги

Допомога надається щомісячно з місяця звернення на весь період введення воєнного стану плюс один місяць після його припинення чи скасування. Допомога виплачується за повний місяць незалежно від дати звернення за її наданням та дати припинення чи скасування воєнного стану.

Допомога внутрішньо переміщеним особам, які звернулися за її наданням до 14 квітня 2022 року, надається починаючи з березня 2022 року.

Читайте Рада продовжила дію закону про особливий статус Донбасу на рік

Як отримати допомогу вперше

Якщо допомога оформляється вперше, то безпосередньо у відділенні Ощадбанку оформляються всі необхідні документи. Потім Ощадбанк передає документацію до відповідного структурного підрозділу з питань соціального захисту населення протягом трьох робочих днів.

Читайте У Раду внесли законопроект щодо продовження особливого порядку самоврядування в ОРДЛО

Джерело: Урядовий портал