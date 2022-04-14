Поліціянти затримали жителя Кривого Рогу, який раніше приїхав до Бучі, де разом із російськими військовими патрулював, вдавався до погроз та залякувань місцевого населення.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

62-річний чоловік також причетний до катувань прихильників Збройних сил України.

Колаборанта окупантів правоохоронці затримали на Дніпропетровщині, де він переховувався після звільнення Київщини від російського ворога.

За матеріалами слідства, в лютому 2022 року у місті Буча чоловік перейшов на бік окупантів: спільно з ними патрулював околиці, залякував і бив місцевих мешканців, а також погрожував їм вбивством і здавав позиції українських військових.

Також підозрюваний разом із російськими військовими бив і катував людей, які підтримували Збройні сили України, чинили опір та не погоджувалися на співпрацю.

Під час обшуків у помешканні чоловіка знайшли докази, які свідчать про його співпрацю з ворогом. Йому оголосили про підозру у державній зраді.

Наразі розпочато провадження за ч. 1 ст. 111-1 (колабораційна діяльність), ч. 2 ст. 111 (державна зрада), ч. 2 ст. 110-2 (Фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади) Кримінального кодексу України.

Колаборанту “світить” довічне ув’язнення.

Раніше жительці Донеччини повідомили про підозру в державній зраді, вчиненій під час воєнного стану. Жінка передавала російським окупантам інформацію про місця дислокації Збройних сил України.