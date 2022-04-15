Пентагон зафиксировал в Украине 65 батальонных тактических групп России

Часть сил российской армии, отступившей от севера Украины, переместилась в Донбасс. По данным иностранных СМИ, Россия попытается осуществить новое мощное наступление на Донецкую и Луганскую области.

Об этом заявил анонимный высокопоставленный представитель Пентагона. По его словам, РФ планирует новую мощную вооруженную агрессию на Донбассе и окрестных территориях.

– Они уже имеют значительное количество сил в регионе. Мы оцениваем, что внутри самой Украины всего 65 оперативных батальонных тактических групп. Они действительно находятся в восточных и южных частях Украины. Они попытаются доправить дополнительные БТГ в ближайшие дни, — заявил высокопоставленный представитель Министерства обороны США.

Батальонная тактическая группа — общевойсковое маневровое подразделение российской армии, удерживаемое в высокой боевой готовности.

По его словам, речь идет о подразделениях, покинувших север Украины и территорию под Киевом в течение последних недель. Он убежден, что российские войска вернулись в Беларусь и пополнили свои силы, прежде чем отправиться на Донбасс.

Жителей Донецкой и Луганской областей призывают немедленно эвакуироваться из этих регионов, поскольку Россия планирует новое масштабное наступление на Донбасс.