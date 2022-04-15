Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleУкраинцы в ПольшеStop the war (NFT)ВживуюВидеоПоддержать
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 51 день войны
Убили Убили
198 детей
Ранили Ранили
>355 детей
Убили (данные ООН) Убили (данные ООН)
1 964 взрослых
Факты / Украина / Общество

Пентагон зафиксировал в Украине 65 батальонных тактических групп России

Юля Захарченко редактор ленты
Пентагон зафиксировал в Украине 65 батальонных тактических групп России

Часть сил российской армии, отступившей от севера Украины, переместилась в Донбасс. По данным иностранных СМИ, Россия попытается осуществить новое мощное наступление на Донецкую и Луганскую области.

Об этом заявил анонимный высокопоставленный представитель Пентагона. По его словам, РФ планирует новую мощную вооруженную агрессию на Донбассе и окрестных территориях.

– Они уже имеют значительное количество сил в регионе. Мы оцениваем, что внутри самой Украины всего 65 оперативных батальонных тактических групп. Они действительно находятся в восточных и южных частях Украины. Они попытаются доправить дополнительные БТГ в ближайшие дни, — заявил высокопоставленный представитель Министерства обороны США.

Батальонная тактическая группа — общевойсковое маневровое подразделение российской армии, удерживаемое в высокой боевой готовности.

По его словам, речь идет о подразделениях, покинувших север Украины и территорию под Киевом в течение последних недель. Он убежден, что российские войска вернулись в Беларусь и пополнили свои силы, прежде чем отправиться на Донбасс.

Жителей Донецкой и Луганской областей призывают немедленно эвакуироваться из этих регионов, поскольку Россия планирует новое масштабное наступление на Донбасс.

Читайте
РФ занимается организованным похищением детей: МИД о принудительном вывозе украинцев

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!

Источник: CNN

Фото: Depositphotos

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка