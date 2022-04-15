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Факти / Україна / Суспільство

Пентагон зафіксував в Україні 65 батальйонних тактичних груп Росії

Юля Захарченко редакторка стрічки
Пентагон зафіксував в Україні 65 батальйонних тактичних груп Росії

Частина сил російської армія, яка відступила від півночі України, перемістилася на Донбас. За даними іноземних ЗМІ, Росія спробує здійснити новий потужний наступ на Донецьку та Луганську області.

Про це заявив анонімний високопоставлений представник Пентагону. За його словами, РФ планує нову потужну збройну агресію на Донбасі та навколишніх територіях.

– Вони вже мають значну кількість сил у регіоні. Ми оцінюємо, що всередині самої України є всього 65 оперативних батальйонних тактичних груп. Вони насправді перебувають у східних і південних частинах України. Вони спробують доправити додаткові БТГ протягом найближчих днів, – заявив високопоставлений представник Міністерства оборони США.

Батальйонна тактична група — загальновійськовий маневровий підрозділ російської армії, який утримується у високій бойовій готовності.

За його словами, йдеться про підрозділи, які залишили північ України та територію під Києвом протягом останніх тижнів. Він переконаний, що російські війська повернулися до Білорусі та поповнили свої сили перед тим, як відправитися на Донбас.

Жителів Донецької та Луганської областей закликають негайно евакуюватися з цих регіонів, оскільки Росія планує новий масштабний наступ на Донбас.

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Джерело: CNN

Фото: Depositphotos

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