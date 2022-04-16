На сьогодні завдання номер один – прискорення миру.

На цьому наголосив президент України Володимир Зеленський у своєму новому зверненні.

Зеленський наголосив, що сьогодні важливими є два напрямки – прискорення миру та руйнівні санкції проти РФ.

– Наші Збройні Сили виконують це завдання блискуче. Вони зупиняють атаки окупантів. Вони реалізовують контрнаступи. Свою активність мають продовжувати наші дипломати за всіма можливими лініями, на всіх можливих рівнях. Як офіційних, так і неофіційних, – наголосив Зеленський.

Зеленський також наголосив, що чимшвидше Україна отримає зброю, яку запросила, тим сильніші будуть українські позиції та швидше настане мир.

– Чим швидше і чи більше ми отримуємо фінансову підтримку, яку запросили, тим скоріше буде мир. Чим скоріше демократичний світ визнає, що нафтове ембарго проти РФ та повне блокування її банківського сектору – це обов’язкові кроки до миру, тим скоріше закінчиться війна, – наголосив Зеленський.

Також президент повідомив, що черговий санкційний пакет проти Росії повинен містити відмову від російської нафти.

Зеленський наголосив, що демократичний світ має визначитись із тим, що гроші Росії за енергоресурси – це насправді гроші на руйнацію демократії.

– Коли ці рішення будуть, ми всі зможемо побачити, що мир наближається, – каже Зеленський.

15 квітня президент України провів нараду з урядовцями, де ключовою темою було вирішення нагальних економічних питань, які виникли під час воєнного стану.

Також Зеленський відзначив, що 4/5 від усіх українських підприємств вже повернулися до роботи на безпечній території.

– Перебудовуються транспортні мережі. Хороші показники у сфері торгівлі та послуг. Це все також виконання національного завдання з прискорення миру, – зауважив Зеленський.

На зустрічі з урядовцями обговорили також енергетичні питання та завершення цього опалювального сезону. За словами Зеленського, сезон проведений успішно попри все та попри всі “вангування” тарифи не зросли.

– Віялових відключень не було. Постачання не зривалося навіть у воєнний час. Розпочали також підготовку вже до наступного опалювального сезону. Обговорили закупівлю газу, обговорили закупівлю вугілля, – каже Зеленський.

Міністр аграрної політики та продовольства доповів президенту України, що посівна кампанія розпочалась і триває в усіх областях нашої держави, включно з Луганською та Донецькою.

– Говорили сьогодні з урядовцями й про роботу над заповненням опитувальника, який Україна отримала від Президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн. Це необхідний етап підготовки нашої держави до набуття статусу кандидата у члени ЄС. Робота практично завершена, і скоро відповіді передамо представникам Євросоюзу, – наголосив президент.

Зеленський повідомив, що триває відновлення нормального життя у тих областях і районах, звідки вигнали окупантів. За його словами, обсяг робіт – колосальний.

– Деокуповано вже 918 населених пунктів різного масштабу, але однаково значущих для нас, для України. Проводимо розмінування. Відновлюємо постачання електрики, води та газу. Відновлюємо роботу поліції, пошти, структур державної та місцевої влади, – каже Зеленський.

На території 338 звільнених населених пунктів розпочато роботу гуманітарних штабів.

Глава держави наголосив, що загалом на сьогодні, російські війська зруйнували або пошкодили вже 1018 освітніх закладів по всій нашій країні.