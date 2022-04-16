Подделка логотипов ВВС и фейки о крейсере: Лещенко рассказал, к чему прибегла Россия 15 апреля

Советник главы Офиса президента Украины Сергей Лещенко во время брифинга опроверг последние фейки России о войне в Украине.

И первым фейком на повестке дня в России была ситуация вокруг крейсера Москва.

– Перед тем, как они сами официально признали, что крейсер утонул, убеждали, что все нормально, ситуация штатная, они писали, что взрывы боеприпасов прекращены, основное ракетное оборудование не повреждено. Крейсер с полным боезапасом, выполнявшим боевые задания в Черном море, буксирует в порт, экипаж эвакуирован, — сообщает Лещенко.

А после признания того факта, что крейсер утонул, стали трактовать этот момент как поворотный в войне, в СМИ появились высокопарные изречения “главная трагичность в том, что утонула партия мира”.

Еще один фейк о злонамерении Украины нанести удар по территории России. Эту ложь опроверг перехваченный разговор СБУ, во время которого российский военный сообщил жене, что Россия сама обстреляла село Климово и что так нужно.

— Этот разговор указывает, что сама Россия обстреляла село Климово в Брянской области, хотя обвинила в этом Украину. Это делается с целью, чтобы добавлять аргументы пропагандистам в России по поводу оправдания действий российской армии и усиления собственной российской пропаганды, — добавляет советник.

Основные фейки о Мариуполе распространяет немецкий журналист Томас Репер, которого Россия называет единственным источником правды. Однако Лещенко отмечает, что этот человек тотально обслуживает информационные нарративы России, в частности, в своей книге он отрицал ответственность России за сбитие малазийского боинга и отвергал причастность России к отравлению Скрипаля ядом Новичок.

Россия даже прибегла к подделке официальных логотипов британской телерадиовещательной корпорации BBC, чтобы обвинить Украину в ракетном обстреле Краматорска.

— Для того, чтобы возложить ответственность на Украину за ракету, которая была выпущена по Краматорску, пропагандисты изготовили фейковые картинки, фейковые слайды, наложили на них логотипы ВВС. Они сказали, что это информация британской телерадиокомпании, что Украина нанесла удары по своей территории и это установила ВВС. Это ложь, которую разоблачила сама BBC, — сообщил Лещенко.

Еще один анекдотический фейк России рассказывает о том, что украинских воинов накачивают наркотиками, чтобы те были более устойчивыми и не чувствовали боли.