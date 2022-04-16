Украинцы едут домой: пассажиропоток из Польши превысил движение на въезд

В пятницу, 15 апреля, пассажиропоток с территории Польши в Украину впервые после начала полномасштабного вторжения России превысил количество граждан, направляющихся на выезд. Об этом идет речь в сообщении пограничной службы Польши.

По данным учреждения, 15 апреля из Польши в Украину уехало 25,1 тыс. против 22,5 тыс. накануне, тогда как в обратном направлении поток был только 24,4 тыс., что на 9% меньше показателя 14 апреля (26, 8 тыс.). За первые часы следующего дня поток на выезд из Украины снизился еще на 14% – до 5,4 тыс.

#Pomagamy???????? Od 24.02 do????????wjechało z????????2,781 mln os.

Wczoraj tj.15.04 #funkcjonariuszeSG odprawili 24,4 tys.podróżnych-spadek o 9% w porównaniu z dniem wcześniejszym(26,8 tys).

Dziś do godz.07.00 rano 5,4 tys.-spadek o 14%.

W dn.15.04 z????????do????????wyjechało 25,1 tys.osób. pic.twitter.com/l38T32Hx6z — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) April 16, 2022

В Госпогранслужбе Украины отметили, что количество въехавших на территорию государства из стран ЕС и Молдовы 15 апреля возросло до более 36 тыс. из 34 тыс. накануне – это максимальный показатель после начала войны.

Впервые с 24 февраля 2022 года этот поток почти сравнялся с количеством граждан на выезд: в пятницу он снизился почти до 38 тыс. с 42 тыс. накануне.

Госпогранслужба сообщила, что количество въехавших на территорию страны украинцев увеличилось до более 32 тыс. с 30 тыс. днем ​​ранее – это также максимальный уровень.

По данным ООН, всего из Украины после начала полномасштабной войны уехали (без учета потока на въезд) 4,8 млн людей. Среди них Польша приняла 2,72 млн. человек, Румыния и Молдова – 791,42 тыс. украинцев, Венгрия – 454,1 тыс. граждан, Словакия – 329,6 тыс. людей.