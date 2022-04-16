Українці їдуть додому: пасажиропотік з Польщі перевищив рух на в’їзд

У п’ятницю, 15 квітня, пасажиропотік із території Польщі до України вперше після початку повномасштабного вторгнення Росії перевищив кількість громадян, які прямують на виїзд. Про це йдеться у повідомленні прикордонної служби Польщі.

За даними установи, 15 квітня з Польщі до України поїхало 25,1 тис. проти 22,5 тис. напередодні, тоді як у зворотному напрямку потік лише 24,4 тис., що на 9% менше від показника 14 квітня (26, 8 тис.). За перші години наступного дня потік на виїзд з України знизився ще на 14% – до 5,4 тис.

#Pomagamy???????? Od 24.02 do????????wjechało z????????2,781 mln os.

Wczoraj tj.15.04 #funkcjonariuszeSG odprawili 24,4 tys.podróżnych-spadek o 9% w porównaniu z dniem wcześniejszym(26,8 tys).

Dziś do godz.07.00 rano 5,4 tys.-spadek o 14%.

W dn.15.04 z????????do????????wyjechało 25,1 tys.osób. pic.twitter.com/l38T32Hx6z — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) April 16, 2022

У Держприкордонслужбі України зазначили, що кількість тих, хто в’їхав на територію держави з країн ЄС та Молдови 15 квітня, зросла до понад 36 тис. з 34 тис. напередодні – це максимальний показник після початку війни.

Вперше з 24 лютого 2022 року цей потік майже зрівнявся з кількістю громадян на виїзд: у п’ятницю він знизився майже до 38 тис. з 42 тис. напередодні.

Держприкордонслужба повідомила, що кількість українців, які в’їхали на територію країни, збільшилася до понад 32 тис. з 30 тис. днем раніше – це також максимальний рівень.

За даними ООН, загалом з України після початку повномасштабної війни поїхали (без урахування потоку на в’їзд) 4,8 млн осіб. Серед них Польща прийняла 2,72 млн людей, Румунія та Молдова – 791,42 тис. українців, Угорщина – 454,1 тис. громадян, Словаччина – 329,6 тис. осіб.