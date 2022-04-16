Враг меняет тактику: Минцифры призывает чаще сообщать о перемещении войск РФ

Министерство цифровой трансформации Украины призывает граждан чаще сообщать ВСУ о перемещении российских войск. Каждый может помочь отследить шаги врагов, которые пытаются разрушить украинские города.

По данным Минцифры, это важно делать часто, поскольку враг постоянно пытается менять стратегию. Если сегодня вы заметили передвижение захватчиков в одном направлении, то завтра они могут направляться в другое место.

— Вооруженным силам Украины важно знать, куда направляется враг. Благодаря вашим оперативным кадрам наша армия сможет спрогнозировать время, когда оккупант будет находиться на определенной точке, и уничтожить его, — говорится в сообщении.

В Минцифре отметили, что в случае отсутствия плохой мобильной связи в чат-бот єВорог можно присылать только текст (но стоит как можно подробнее описать все, что вы смогли увидеть). Если есть доступ к связи, добавляйте фотографии или видео.

По данным Минцифры, специалисты круглосуточно обрабатывают каждое сообщение. Уже 257 тыс. украинцев предоставили информацию о перемещении российских войск. Помогайте ВСУ – переходите в чат-бот єВорог в Telegram или с главного экрана мобильного приложения Дія.