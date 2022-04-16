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Факти / Україна / Суспільство

Ворог змінює тактику: Мінцифри закликає частіше повідомляти про переміщення військ РФ

Юля Захарченко редакторка стрічки
Ворог змінює тактику: Мінцифри закликає частіше повідомляти про переміщення військ РФ

Міністерство цифрової трансформації України закликає громадян частіше повідомляти ЗСУ про переміщення російських військ. Кожна людина може допомогти відстежити кроки ворогів, які намагаються зруйнувати українські міста.

За даними Мінцифри, це важливо робити часто, оскільки ворог постійно намагається змінювати стратегію. Якщо сьогодні ви помітили пересування загарбників в одному напрямку, то завтра вони можуть прямувати до іншого місця.

– Збройним силам України важливо знати, куди саме прямує ворог. Завдяки вашим оперативним кадрам наша армія зможе спрогнозувати час, коли окупант перебуватиме на певній точці, та знищити його, – йдеться у повідомленні.

У Мінцифри зазначили, що у разі відсутності поганого мобільного зв’язку в чат-бот єВорог можна надсилати лише текст (але варто якомога детальніше описати все, що ви змогли побачити). Якщо є доступ до зв’язку, тоді додавайте фотографії чи відеозаписи.

За даними Мінцифри, фахівці цілодобово обробляють кожне повідомлення. Вже 257 тис. українців надали інформацію про переміщення російських військ. Допомагайте ЗСУ – переходьте у чат-бот єВорог у Telegram або з головного екрана мобільного додатку Дія.

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Фото: Мінцифри

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