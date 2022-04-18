За оновленим законодавством Чехії, всі українці, які прибули до країни після 24 лютого 2022 року, можуть працевлаштовуватися на офіційну роботу без спеціального дозволу. Наразі достатньо мати лише так звану візу толерантності.

Також всі українці, які шукають житло в Чехії, можуть розраховувати на грошову підтримку від держави у розмірі 5 000 чеських крон на місяць (6 500 грн). Для цього необхідно відкрити рахунок в одному з чеських банків та оформити відповідну заявку.

Як подати заявку на отримання фінансової допомоги

Варіант 1: оформити гуманітарну допомогу онлайн

Заявку можна подати на сайті: https://davkyuk.mpsv.cz/uk/jazyk?url=%2

У цьому випадку вам не доведеться нікуди ходити, витрачати час та сили у довгих чергах. Гроші надійдуть за кілька робочих днів на вказаний рахунок.

Варіант 2: подати заявку у Центрі зайнятості

Для цього необхідно навідатися у найближчий Центр зайнятості, де вам детально розкажуть, як та які документи заповнити. Адреси усіх відділень доступні за посиланням: https://zakordon.24tv.ua/chehiyi-pochali-viplachuvati-bizhentsyam-finansovu-dopomogu-yak_n1914176

Зверніть увагу! За перший місяць виплата надійде автоматично. Надалі потрібно подавати заявку кожного місяця на отримання грошей. На виплати можуть розраховувати лише особи, які не мають офіційної роботи.

– Міністр праці Чеської Республіки нині скасував всі робочі дозволи для українців. Тобто кожен українець, як і чехи, може прийти до роботодавця, одразу укласти угоду і йти працювати без жодних посередників. Якщо ти підеш з посередником до роботодавця, заплатиш йому 50% своєї зарплати. Тому ідіть одразу до роботодавця, – радить директорка уряду праці в Чехії Аліце Калоускова.

Як знайти роботу в Чехії

Шукати роботу в Чехії українцям можна або звернувшись до уряду праці, або онлайн.

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Якщо ви хочете знайти роботу через агентство з працевлаштування, перевірте, чи є воно в списку акредитованих агентств на сайті Міністерства праці та соціальних справ.

Будьте якомога самостійнішими! Не бійтеся звертатись до соціальних працівників інтеграційних центрів та неурядових неприбуткових організацій, які можуть безкоштовно допомогти вам знайти роботу, скласти професійне резюме або підготуватися до співбесіди з потенційним роботодавцем.

Пошук роботи за спеціалізацією

– Кожне робоче місце узгоджене з роботодавцем, який пропонує роботу. Є три категорії робочих місць – без кваліфікації, з кваліфікацією і високою кваліфікацією. Найбільше вакансій – без кваліфікації. В цих оголошеннях є контакти роботодавців. Будь-який українець, який прийде сюди, може звернутися до будь-якого працівника в нашому уряді праці. Він візьме його за руку, приведе до роботодавця, познайомить. Головне – не бійтеся проявляти ініціативу, – пояснює директорка уряду праці Аліце Калоускова.

Робота для лікарів та медпрацівників

Дуже багато інформації для українських лікарів та медпрацівників на цьому сайті: https://lekariproukrajinu.cz/uk/dlya-ukrayinskykh-likariv/

Центр кадрів Пльзенського регіону https://www.clz-pk.cz/zapadoceska-univerzita-pomaha-ukrajine/ безкоштовно допоможе з нострифікацією та стажуванням у лікарні. Заповніть анкету або напишіть на е-mail чеською та російською мовами сюди — faitová@clz-pk.cz.

Робота для вчителів

Наразі йде набір україномовних вчителів для класів, де навчатимуться діти-біженці

Робота для різноробочих спеціальностей

Найбільш затребувані спеціальності – на заводи, ручна праця або помічниці в ресторанах, готелях. Мити посуд, прибирати. Будівельники усіх спеціальностей. Водії вантажних автомобілів, трамваїв, автобусів. Потрібні інженери. Маркетологи, лікарі. Але там треба знати чеську мову. Вимоги високі, – пояснює директорка уряду праці Аліце Калоускова.

На яку оплату праці можуть розраховувати українські переселенці в Чехії?

Заробітні плати в Чехії залежать від регіону, сфери діяльності, а також посади. Але в середньому тут можна отримати від 10 тис. до 35 тис. крон на місяць (близько 13 500 – 47 200 грн).

Робота в сфері IT оплачується досить високо, але і вимоги відповідні. Тут потрібно володіти англійською мовою на високому рівні, іноді запитують і про чеську мову. В середньому Junior/Medior Developer отримує в Празі 2 500 євро на місяць (близько 82 400 грн).