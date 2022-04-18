В Киеве 18 апреля наземный пассажирский транспорт меняет график работы и начинает курсировать с 07.00 до 21.00. Ориентировочный интервал движения автобусов – 30 минут, трамваев – 15-20 минут. На линии скоростного трамвая №3 – 25 минут.
С 15 апреля возобновили работу троллейбусные маршруты:
- № 11К Музей Архитектуры – ст. м. Выставочный центр с интервалом движения 20 минут.
- №43К Кибцентр – ст. м. Выставочный центр с интервалом движения 30 минут.
- №45 ст. м. Выставочный центр – ст. г. Васильковская с интервалом движения 20 минут.
Автобусные маршруты, в которые внесены изменения:
- № 21 – через железнодорожную ст. Зенит по проспекту Бандеры без заезда в ст. м. Почайная;
- № 22 – от ул. Медовой Южный мост до ул. Тростянецкая;
- № 24 – от ул. Лаврской ст. м. Арсенальная;
- № 32 – от ст. м. Нивки до пл. Шевченко без прибытия на ул. Кондратюка и просп. Рокоссовского;
- № 47 – от ст. м. Нивки до ул. Стеценко;
- №51 – от ст. м. Красный Хутор к мосту Патона;
- № 55 – от Дарницкой площади до моста Патона;
- №57 – от ст. м. Академгородок до Национального музея народной архитектуры и быта Украины;
- № 59 – от жилого массива Радужный (ул. Вершигоры) до железнодорожной платформы Троещина;
- №61 – от ул. Милославской до железнодорожной платформы Троещина;
- № 62 – от Ботанического сада до ст. м. Арсенальная;
- № 69 – от Дворца спорта до ул. Литвиненко-Вольгемут через ул. Потапова;
- №73 – от ул. Милославской ст. м. Героев Днепра через ул. Каштановую;
- № 90 – от ул. Туполева до ул. Симиренко;
- №91 – ул. Анны Ахматовой – Южный мост – ст. м. Голосеевская;
- № 97 – от ст. м. Святошин в Рынок через ул. Булаховского – ул. Лесорубную (без заезда в з/п);
- № 99 – от ст. м. Минская до пл. Шевченко без прибытия на ул. Кондратюка и просп. Рокоссовского;
- № 101 – через железнодорожную ст. Зенит по проспекту Бандеры без заезда в ст. м. Почайная;
- № 103 – от ул. Светлицкого в ст. м. Академгородок через пл. Марченко;
- № 104 – от ст. г. Харьковская к жилому массиву Бортничи;
- № 114 – от ул. Милославской (ул. Радунской) до Железнодорожного вокзала;
- № 115 – от ул. Заслонова к мосту Патона;
- № 118 – от Политехнического института до моста Патона;
- №50 ТР – от ул. Милославской до Дарницкой площади.
Движение автобусных маршрутов №№ 1, 5, 9, 10, 11, 12, 19, 30, 36, 39, 64, 65, 76, 77, 88, 97-К, 100 временно не осуществляется.
Остальные маршруты работают по постоянным схемам.
Троллейбусные маршруты на 18 апреля:
- № 3 – Железнодорожный массив – Дворец спорта;
- №8 – ул. Смелянская – пл. Льва Толстого;
- №9-К – ул. Кадетский Гай – Дворец спорта;
- №17 – пл. Космонавтов – пл. Льва Толстого;
- № 6-К – Минский массив (Диагностический центр) – ул. Сырецкая;
- №24 – ул. Северная – просп. Свободы;
- №32-Д – ул. Северная – ул. Сырецкая;
- №34-К – ул. Северная – просп. Героев Сталинграда – просп. Бандеры;
- №19-Д – ул. Кадетский Гай – ул. Юрия Ильенко;
- № 42-К – пл. Космонавтов – ул. Саперно-Слободская;
- № 27-К – ст. г. Почайна – ул. Дегтяревская.
Движение других маршрутов временно не осуществляется.
Трамвайное движение:
- №3 – ст. Ромена Роллана – ст. Старовокзальная;
- № 19 – Контрактовая площадь – пл. Тараса Шевченко;
- №14 – Отрадный просп. – Контрактовая площадь;
- №15 – Отрадный просп. – ул. Старовокзальная;
- №18 – Контрактовая пл. – ул. Старовокзальная;
- №2 – просп. Королева – ст. Ромена Роллана;
- №8-К – ст. г. Позняки – ул. П. Усенко;
- №22-К – ул. П. Усенко – ЗЗБК;
- № 29-К – ст. г. Бориспольская – ул. П. Усенко;
- №33-А – ул. Макаренко (ДВРЗ) – ул. П. Усенко.
Кроме того, есть трамвайное сообщение на участке Подольское ТРЕД – Контрактовая площадь.
По другим маршрутам движение временно не осуществляется.
4 апреля Киевский метрополитен возобновил сообщение через Южный мост. По зеленой ветке поезда метро будут курсировать от станции Сырец до Выдубичей, а также от станции Выдубичи до Красного хутора.