Задержанные бывшие работники Медведчука активно дают показания — Арестович

Люди, которые работали на Медведчука активно дают показания и рассказывают все, что им известно.

Об этом советник Офиса президента Алексей Арестович рассказал во время интервью.

— Кроме Медведчука задержали много людей Медведчука. А им скрывать уже нечего, — рассказал Арестович.

По словам Арестовича, эти люди просто работали, получали зарплату, они не могут рассчитывать на обмен, как Медведчук. Именно поэтому, бывшие работники главного заключенного страны, активно дают показания.