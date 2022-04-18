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Факты / Украина / Общество

Задержанные бывшие работники Медведчука активно дают показания — Арестович

Владислава Ткаченко Редакторка сайта
Задержанные бывшие работники Медведчука активно дают показания — Арестович

Люди, которые работали на Медведчука активно дают показания и рассказывают все, что им известно.

Об этом советник Офиса президента Алексей Арестович рассказал во время интервью.

— Кроме Медведчука задержали много людей Медведчука. А им скрывать уже нечего, — рассказал Арестович.

По словам Арестовича, эти люди просто работали, получали зарплату, они не могут рассчитывать на обмен, как Медведчук. Именно поэтому, бывшие работники главного заключенного страны, активно дают показания.

— Медведчук может даже молчать, все и так становится понятным, — подчеркнул Арестович.

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