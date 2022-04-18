Задержанные бывшие работники Медведчука активно дают показания — Арестович

Люди, которые работали на Медведчука активно дают показания и рассказывают все, что им известно.
Об этом советник Офиса президента Алексей Арестович рассказал во время интервью.
— Кроме Медведчука задержали много людей Медведчука. А им скрывать уже нечего, — рассказал Арестович.
По словам Арестовича, эти люди просто работали, получали зарплату, они не могут рассчитывать на обмен, как Медведчук. Именно поэтому, бывшие работники главного заключенного страны, активно дают показания.
— Медведчук может даже молчать, все и так становится понятным, — подчеркнул Арестович.